Vivir con entrega y solidaridad: Obispo Fidencio

“Cuando exaltamos la Santa Cruz, exaltamos el amor, cercanía y solidaridad que Dios ha querido tener con nosotros”: Fidencio López Plaza

Por Jahaira Lara

En el rostro apagado por la muerte, en los ojos que no pueden mirar ya con ternura, en la boca que ya no puede gritar su indignación por las víctimas de abusos e injusticias, en los labios que no pueden pronunciar el perdón a los pecadores, Dios revela como en ningún otro gesto su amor insondable por la humanidad, sentenció el obispo de la Diócesis de Querétaro, Fidencio López Plaza, durante la celebración eucarística que encabezó en el marco de la Fiesta de la Exaltación de la Santísima Cruz de los Milagros y a la Santísima Virgen de los Dolores.

Ante cientos de fieles que escuchaban la homilía al interior del Templo de la Santa Cruz y a las afueras por medio de unas bocinas, el obispo destacó que es la celebración de la Cruz, pues es de esta donde vino la salvación y sanación de la humanidad, es reconocer -dijo- el amor de Dios; lo anterior al señalar que ser fiel y crucificado no es buscar cruces sin sufrimientos, sino vivir en una actitud de entrega y solidaridad de manera permanente.

“La celebración de la Santa Cruz es la celebración de la cruz de donde nos vino la sanación y salvación a todo el género humano, los cristianos católicos al mirar la cruz reconocemos que dios nos ha amado al extremo y escuchamos esas hermosas palabras que introducen el evangelio de hoy; tanto amo Dios al mundo que entregó a su hijo único para que tenga vida eterna y no perezca ninguno de los que creen en él”.