Escasea siembra de calabaza en San Juan

Por Josefina Herrera

Noticias

El presidente de la Unión de Ejidos Adolfo López Mateos, en San Juan del Río, Fidencio Romero Martínez, señaló que en gran parte de las localidades de esta región ha disminuido la siembra de calabaza, o en su caso ya se dejó de cultivar.

En este sentido, indicó que la mayoría de los ejidatarios acostumbraban a sembrar maíz, frijol y calabaza, e inclusive habas, sin embargo, poco a poco ha ido disminuyendo esa tradición, y esto se debe a la implementación de la tecnología.

“Así de manera permanente creo que no, pero si por ejemplo podría decir que en el caso de los Ejidos se cultiva ya poca calabaza, antes todos los ejidatarios o productores sembraban maíz, frijol y calabaza, incluso habas, pero esa semilla ya casi no se cultiva”.

Explicó que antes eran los mismos productores quienes se hacían cargo directamente de plantar la semilla de estos productos alimentarios y las iban intercalando, pero ahora son los tractores los que van regándola, y éstos únicamente hacen un proceso, lo cual ha provocado que se pierda el interés por seguir cultivando en gran cantidad la calabaza.

“Hay razones que lo explican: antes pues se trabajaba de manera tradicional pues con la yuntas de animales, fueran toros, caballos o burros, y la siembra la hacía una persona, y esa era una forma de ir intercalando las semillas, pero con el avance de la evolución de la tecnología que se usan ahora los tractores, pues el tractor no puede hacer eso, el tractor siembra maíz o siembra frijol y ya no es la forma de ir intercalando, eso es lo que ha hecho un poco que disminuya en algunos casos que sea muy escasa la siembra de calabaza y de haba, no hay pérdida total pero sí disminución en gran cantidad de esas semillas”.

Recordó que aunado a la fuerte sequía que se ha registrado en los últimos años, generalmente los ejidatarios se van a lo seguro, es decir, para ellos el maíz y el frijol son de los productos más requeridos y esenciales, por lo tanto en este municipio todavía se puede ver mayor producción de los mismos.