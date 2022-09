“Estoy enfocado en terminar el primer año de trabajo”: Rogelio Vega

Por Tina Hernández

Noticias

El Jefe de Gabinete, Rogelio Vega Vázquez-Mellado.

A casi año y medio del proceso electoral de 2024 en Querétaro, el Jefe de Gabinete del gobierno estatal, Rogelio Vega Vázquez Mellado, señaló que sí le gustaría seguir en el servicio público, pero está vez por medio del voto de los ciudadanos.

En 2024, en Querétaro habrán de renovarse las presidencias de los 18 municipios, así como los diputados que integran en Congreso local; además los ciudadanos deberán elegir senadores y diputados federales por Querétaro.

Y aunque el integrante del gabinete estatal, más cercano a Mauricio Kuri González, se dijo enfocado en concluir su primer año como funcionario estatal, expresó que sí le gustaría contender por algún cargo de elección popular.

“Yo ahorita estoy enfocado terminando el primer año de trabajo, seguimos enfocados en el trabajo que nos encomendó el gobernador, hacer la chamba por nuestro Querétaro.

“Ya tenemos alguno años, comenzamos hace 10-11 años en esto (servicio público y política) y hemos ido avanzando y sí me ha gustado por supuesto, no te puedo decir que no. Aquí sigo”.

El jefe de gabinete agregó que la decisión de participar en la próxima elección la tomará en conjunto con el hoy mandatario, quien le dio la oportunidad de desempeñarse en el servicio público durante sus gestiones.

“Si las cosas se dan, pues ya lo veríamos en su momento, tendría que esperar el llamado del gobernador, y ver lo que el propondría. Sí por supuesto que me gustaría”.

Vega Vázquez-Mellado es Licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM), es empresario del sector terciario y es militante del Partido Acción Nacional y que en 2012 fue electo regidor en Corregidora en la administración de Antonio Zapata Guerrero.

Ya en la gestión de Mauricio Kuri González en Corregidora su labor se enfocó como coordinador general de gabinete, mientras que en la gestión del gobernador Francisco Domínguez Servién se Jefe de la Oficina de la Gubernatura del Estado de Querétaro.