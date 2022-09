Zac Efron casi muere en accidente que deformó su cara

Zac Efron casi pierde la vida al caer en su casa y romperse la mandíbula

El Universal

Zac Efron casi pierde la vida al caer en su casa y romperse la mandíbula. El actor debió tener la boca tapada con un alambre después del accidente en el que resbaló y cayó mientras corría en su casa en calcetines.

Ahora, la estrella de ‘Baywatch’ ha revelado que el incidente casi le costó la vida. Al responder acerca de las especulaciones posteriores de que se había sometido a una cirugía plástica, dijo: “Fue divertido, pero fue una mierd*. Casi me muero, pero estoy bien. Mi madre me contó [los rumores]. En realidad nunca leo Internet, así que no me importa”.

Zac ha contado anteriormente que “el hueso de la barbilla le colgaba de la cara” tras el incidente, y que los músculos de la parte interior de la cara y la mandíbula tuvieron que compensar la lesión, lo que le dio un aspecto muy diferente.

La estrella de ‘El gran showman’ se ha asociado con Bill Murray y Russell Crowe para su nueva película, ‘La mejor carrera de cerveza’, en la que interpreta a un hombre que se dirige a Vietnam desde Nueva York para llevar alcohol a sus amigos de la infancia que luchan en la guerra, por lo que para Zac es un “sueño hecho realidad” unir fuerzas con las leyendas de la interpretación.

Así lo dijo a ‘Entertainment Tonight’: “Trabajar con Bill Murray y Russell Crowe es un sueño hecho realidad. Cuando conoces a alguien así y filmas una película, te das cuenta de lo que los grandes actores saben hacer. Bill y Russell simplemente están tan presentes y se preocupan tanto por el oficio, que dominan muchos aspectos diferentes de la cinematografía. Se convierten en algo más que tu coprotagonista. Te ayudan a través de las cintas, tienen ideas – son muy conscientes de su presencia en la cámara, los personajes y la historia”.

Finalmente, aseguró que “es muy divertido trabajar con personas como ellas, como has dicho, absorber parte de su magia. Sólo pienso en que quiero ser como ellos cuando sea mayor”.