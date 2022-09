Ejercen 500 MDP en infraestructura para seguridad

“Ningún crimen quedará impune”, afirmó Mauricio Kuri

Por Tina Hernández

Noticias



De la bolsa de 4 mil millones de pesos que el Gobierno del Estado anunció para seguridad, ya se ejercieron 500 millones de pesos, dio a conocer el gobernador, Mauricio Kuri González, quién señaló que la totalidad de los recursos se ejecutarán en su totalidad antes de septiembre de 2023.

Los rubros que integran la inversión son infraestructura, tecnología, equipamiento y desarrollo de nuevas capacidades de la fuerza policial, con el fin de prevenir, combatir e impartir.

“Tengo entendido que se han ejercido cerca de 500 millones de pesos. El complejo ya va avanzando, los 64 arcos de seguridad, ya va todo avanzando, faltan cámaras de video vigilancia, drones, kits vecinales, ya se comenzó a adquirir. Estaríamos terminando antes de septiembre del año próximo”.

En infraestructura se ejecutará el Centro de Comando Central compuesto por un complejo de tres edificios, un área de adiestramiento, un centro de capacitación policial y un centro de inteligencia.

También se han instalado 64 arcos lectores de placas y una plataforma de ciberseguridad que permite el manejo masivo de datos e información en tiempo real para convertirlos en inteligencia; 18 hangares para drones; red de transporte de datos híbrida conformada por enlaces de microondas con casi 200 kilómetros de fibra óptica y antena de transmisión.

Un sistema de alertamiento para detección y reconocimiento de placas vehiculares; 95 estaciones de monitoreo de videovigilancia; 10 mil kits de seguridad vecinal y un sistema de video analítico de 750 cámaras; y un sistema de administración de video.

Doble homicidio

Respecto al doble homicidio, la madrugada del sábado, en la lateral de avenida Bernardo Quintana, el mandatario estatal reiteró la versión sobre una riña al interior del centro nocturno “El Rey”, aunque indicó que será la Fiscalía General del Estado la dependencia que deslinde responsabilidades.

Sobre cambiar la estrategia de seguridad en la entidad, el mandatario estatal indicó que “se la juegan todos los días”; sin embargo aseveró que quien cometa algún delito en la entidad será perseguido.

“Esto no lo jugamos todos los días.

Lo que sucedió ya está en la Fiscalía, lo que les puedo decir es que ningún crimen queda impune y vamos a ir por ellos”.

“Que no hay impunidad. Cada vez que ha habido un crimen de alto impacto hemos ido por ellos.

“Lo que yo tengo entendido, es que hubo una riña dentro, ellos estuvieron esperándolos afuera. Hay que esperar las investigaciones, no quisiera adelantarme. Hay que esperar a las investigaciones para comentar lo que está pasando”.

Antros

Respecto a la seguridad en los centros nocturnos el mandatario estatal indicó que se hacen revisiones periódicas, no obstante aún no se verificaba a “El Rey”.

Kuri González indicó que se reforzarán las medidas de seguridad en los establecimientos que operan de noche con el fin de garantizar la seguridad de los asistentes y la población en general.

“Estamos revisando todos los centros nocturnos. Hubo varias clausuras en los últimos días en los centros nocturnos, desgraciadamente todavía no se había hecho a este”.