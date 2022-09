Eugenio Derbez rompe el silencio y habla de su accidente

Este domingo, 18 de septiembre el comediante Eugenio Derbez reapareció en redes sociales tras haber sufrido un aparatoso accidente que lo mantendrá alejado de su trabajo y redes por varios meses. A través de un en vivo en su cuenta oficial de Instagram, el comediante en primera instancia agradeció el apoyo que ha recibido de sus amigos, familiares, fans y medios de comunicación, sin embargo, explicó que desde el accidente ha estado sedado debido al gran dolor que siente.

“Nada más quise hacer este live porque sé que de repente había mucha gente preguntando por mí, primero que nada quiero agradecer las muestras de cariño de verdad estoy muy feliz por la cantidad gente que me habló y las muestras de cariño que no tengo con que agradecerles estoy verdaderamente conmovido, gracias a la gente a los fans a los medios que han estado muy al pendiente, mis amigos, familia que me han escrito a través de las redes y mi whatsapp lo tengo saturado”, comenzó el vivo acostado en su cama con una voz tenue.

El comediante aseguró que no ha podido contestar esos mensajes debido a que en las últimas semanas ha estado sedado y únicamente se ha levantado para comer y bañarse, pues el dolor que tiene es muy fuerte.

“Pero debido a los dolores tan fuertes que he tenido sedado y las primeras dos semanas y media estuve prácticamente dormido casi día y noche prácticamente me despertaba para comer y volvían a dar la medicina para dormirme porque los dolores eran muy fuertes”, contó.

A pesar que tras su accidente hubo varios rumores sobre lo qué le sucedió a Eugenio por eso decidió hacer este live y contar todo: “Yo sé que lo que más la gente quiere saber es qué pasó y por qué pasó. La gente siempre me ha dicho que las cosas pasan por algo. Yo creo que esto me pasó fue por algo y estoy tratando de encontrar para qué. Fue un año muy ocupado. Los últimos seis meses prácticamente no estuve en mi casa; estuve dos veces y fue para cambiar mi maleta”.

Derbez contó que durante su transmisión que en los últimos meses antes de su accidente realizó “cosas muy arriesgadas”, como meterse a un río lleno de cocodrilos, pero increíblemente no fue ahí donde sufrió la lesión, sino en su casa.

“Me encanta la adrenalina. Estuve en un río lleno de cocodrilos haciendo videos y no pasó nada. Esa noche regresando a mi casa, mi hijo me dijo que jugábamos a la realidad virtual. De repente tuve este accidente estú***”, dijo.

El también director relató que estaba jugando en un escenario virtual que consistía en un edificio. Sin embargo, el actor se encontraba en la parte más alta del edificio cuando tropezó con algo y cayó sobre su hombro en la realidad.

“En el momento en el que tropiezo, la realidad virtual me hizo creer que caía desde el edificio. No sé qué moví y me tropecé. Lo que yo veía en el juego no coincidía con los que estaba en mi entorno, moví los pies y fui a dar con unos escalones; pega primero mi codo, empujando el hueso haciendo que se saliera rompiendo. En los hospitales me dijeron que llegan muchas personas accidentadas por esos juegos”.

El también ganador del Óscar mostró una imagen de una radiografía de su brazo mostrando la gravedad de la lesión. Recordó que en aquel día no aguantaba el dolor y los doctores le mencionaron que su operación era muy peligrosa debido a que tuvo muchas fracturas desde el hombro.

El actor contó que de inmediato acudieron a un hospital pues el dolor era tanto que perdió el conocimiento. Por su parte, Alessandra Rosaldo explicó que Eugenio se fracturó varios huesos y tuvieron que ponerle 20 tornillos para acomodarle el brazo y el hombro.

Durante la transmisión, Eugenio recibió muchos mensajes de apoyo y de amor y orando por una pronta recuperación. Finalmente, el comediante aseguró que continuará un poco desaparecidos de redes debido a que esta lesión le llevará de 6 meses a un año para recuperarse y con una mano no puede hacer todo.