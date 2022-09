Hay “claras” líneas de investigación sobre doble homicidio en BQ

Los asesinatos están relacionado con sus relaciones personales y su actividad laboral

Por Tina Hernández

Noticias



Respecto al doble homicidio por arma de fuego en la lateral de Bernardo Quintana, el sábado 16 de septiembre, el titular de la Fiscalía General del Estado, Alejandro Echeverría Cornejo expresó que son tres líneas de investigación “claras”, que se enfocan en las relaciones personales y laborales de las personas ejecutadas.

“Tenemos tres líneas de investigación muy claras, con la finalidad de darle seguimiento y, por supuesto, un esclarecimiento de estos hechos que ocurrieron el pasado fin de semana en la lateral de Bernardo Quintana, de manera específica en un bar de este ciudad, y en este sentido esas tres líneas muy claras, muy contundentes, tiene que ver con su actividad, con su relación personal y por supuesto con la actividad que realizaban”.

Alejandro Echeverría Cornejo indicó que las dos personas que fallecieron sí eran empleados de la persona propietaria del establecimiento de entretenimiento “El Rey”, quién también es dueño del centro nocturno Epifanio, que se ubica en la misma zona.

Respecto al modus operandi que se uso para la ejecución (dos personas abordo de una moto para detonar armas de fuego), el encargado de la procuración de justicia en el estado aseveró que más que preocupado está ocupado por esclarecer el hecho.

“Estoy enterado que el dueño de este local a hecho manifestaciones sobre que no trabajaban en ese bar, lo cierto es que sí trabajaban para él, yo no sé si en ese bar (“El Rey”) o en el otro bar (“Epifanio”), que está muy cercano al lugar, pero sí eran sus empleados, independientemente de que no haya registros o no haya altas oficiales dentro del Seguro Social.

“Para nosotros es atender el problema, es darle una respuesta a los ciudadanos y años familiares con la intención de aclarar está situación, pero es importante aclarar que estos hechos no tiene nada que ver con otro hecho relacionado, al menos con el fin de semana. Me ocupo de atender este problema para dar una respuesta”.