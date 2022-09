Olivia Collins confirma que está perdiendo la audición

Olivia Collins, de 64 años, la vimos en la última temporada de ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’, sin embargo, tuvo abandonar el reality show debido a problemas de salud, pero una amiga de la actriz nos reveló que estaba perdiendo la audición.

Ahora este domingo, 18 de septiembre, la actriz ocupó su cuenta de Instagram para realizar un live en donde confirmó nuestra información, pues reveló que sufre sordera desde muy chiquita.

“Es un día especial y les decía que tengo un secreto que la vida me dio, que la genética me lo dio pues ahora lo voy a decir. Es el día mundial de la sordera, pues yo quería informarles a todos y todo el mundo que bueno yo soy sorda”, comenzó.

“Y el ser sorda para en este momento lo he llevado desde pequeña, desde que nací. Esto es una malformación con la que nací en donde tenemos los ancestros, pues en mi familia tenemos este problema por parte de mi papá”, explicó.

Olivia aseguró que ha visto a varios doctores para que le ayuden con su problema, sin embargo, todos concuerdan en que es algo genético e imposible de arreglar: “He visto a todos los doctores habidos y por haber pues nada. No soy doctor, pero todos los doctores que he visto me han dicho que tengo una malformación en la cual el sonido no rebota etc. Entonces eso es un punto básico que viene de los genes”, mencionó.

La famosa confesó que desde niña sufrió mucho bullying por ser sorda y eso la llevó a ocultarlo durante toda su vida y su carrera artística, sin embargo, en este día tan importante quiso gritarlo a los cuatro vientos porque está orgullosa de la persona y la actriz.

La actriz aseguró que cuando llegó la actuación tuvo que ser muy disciplina además de aprenderse sus diálogos se aprendía de los de sus compañeros, además de que aprendió a leer los labios y el apuntador le ayudaba a saber lo que estaba haciendo ya que entro los oídos tiene un 70 por ciento perdido, lo que quiere decir que tiene un 30 por ciento de audición entre los oídos.

Finalmente, Olivia aseguró que los aparatos que utiliza para poder escuchar mejor son caros, sin embargo, eso le ayuda mucho además que por eso ocupa mucho las manos y hace gestos con la cara.