Sobrino de Ricky Martín habla tras denuncia de abuso

En los últimos meses, Ricky Martin se ha enfrentado a un escándalo mediático tras las acusaciones en su contra por agresión y abuso sexual, y a pesar de que en un primer proceso legal salió victorioso, en días pasados su sobrino Dennis Yadiel Sánchez, volvió a demandarlo por estas acciones.

Ante este escenario, el periodista Alex Rodríguez del programa Siéntese Quien Pueda, logró platicar por primera vez con él, y ante las cámaras confirmó que fue agredido por Ricky Martin cuando era un adolescente.

“Sí, sí es cierto. La división de delitos sexuales de la Policía de Puerto Rico ahora abrió una investigación por la evidencia que hemos presentado y todo lo que ha sucedido, desde que yo tenía 12 años, y realmente no puedo hablar porque hay una investigación abierta, pero yo sí deseo con la mayor fuerza que prontamente salga toda la evidencia y se haga justicia en un tribunal”.

Al ser cuestionado sobre si buscaba dinero al entablar este proceso contra su famoso tío, el joven replicó: “No, hay evidencia sólida. Están haciendo sus investigaciones y están entrevistando a todas las partes. Lo que deseamos es que se haga justicia ante un tribunal, finalmente”.

De la misma manera, aseguró que se encuentra tranquilo con todo el proceso legal que enfrenta. “Estamos bien, ante todo. No es fácil para mí, no es fácil para mi familia, pero vamos adelante con la verdad. Cuento con el apoyo de toda mi familia, de todos mis tíos, mi papá, mi mamá, de todo el mundo”.

Además, afirmó que todo su relato sobre la presunta relación que mantuvo con el cantante boricua es verdad. “Lo que pasa es que a mí me encantaría poder decir toda la verdad, pero no me dejan. Cuando se resuelva todo y salgan las evidencias, y se resuelva, yo podré hablar, pero ahora mismo no puedo. Todo eso se va a ver en el caso, ¡que reine la verdad!”.

Finalmente, al abordar el tema de su supuesto problema mental, Dennis Yadiel aseveró: “es totalmente mentira, eso es simplemente una estrategia para cambiar la narrativa. Eso se va a resolver poco a poco, realmente vamos para adelante con la verdad, con toda la evidencia y esperemos que se haga justicia. Esto es algo serio y se va a probar. Yo ya me reuní con la división de delitos sexuales, y todo se está trabajando, pero esperamos que se haga justicia”.

En días pasados, Ricky Martin demandó a su sobrino por extorsión y solicitó 30 millones de dólares en reparación de daños, luego de que el joven aseguró haber sufrido violencia doméstica y sexual por parte del puertorriqueño, acusaciones que fueron desestimadas; sin embargo, el astro de la música pop enfrenta una nueva denuncia por presunta agresión sexual en Puerto Rico.