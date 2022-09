Silvicultura, la paradoja de Querétaro: R. Astudillo

Por Luis Montes de Oca

El presidente del PVEM en Querétaro, Ricardo Astudillo, señaló que los apoyos federales a la silvicultura en el estado son pocos y que los proyectos que se han tratado de implementar no han encontrado el respaldo para que realmente pueda crecer y tomarse como un proyecto productivo.

Preguntamos al también diputado local, sobre los intentos que se han tratado de implementar para el aprovechamiento de los encinos en la Sierra, el aserradero que se impulsó para la fabricación de mangos para herramienta y que fin tuvieron, destacó que lo que hace falta es tener una vinculación con todos los programas federales, porque muchos de los temas, sobre todo los del área serrana, son del ámbito federal, porque ahí es donde se concentran la mayor cantidad de programas a los que la gente puede acceder, como es la conservación de sus tierras.

—Paty Ruiz Corso ha desarrollado importante labor en la conservación y aprovechamiento.

—Sí, todo lo que tiene que ver con los servicios ambientales, es decir a un ejidatario que beneficio va a tener si protege una gran cantidad de parcela heredada por generaciones, es donde entra y se les plantea si tú la cuidas y entras al programa de conservación, pues puedes tener acceso a recursos económicos, hacer proyectos que vayan de la mano con tu propio terreno y hay recursos aprovechables como los maderables, que están regulados, hay recursos para la conservación de los ejidos, mediante la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) en donde mientras no se construya y mientras protejan y conserves, eres parte de un proyecto en donde se te da una cantidad de dinero anual por cada hectárea que tiene el propietario o el ejido, para poder tener una mayor cantidad de masa forestal y que nos ayude a regular el tema del clima.

Agregó Ricardo Astudillo, que muchas veces esos proyectos se los dejamos a la gente que está más alejada a los menos informada, a quienes tienen más escasos recursos naturales, es dijo, como una paradoja lo que sucede en Querétaro.

La paradoja del boque

La paradoja de Querétaro es que donde se concentra la mayor cantidad de recursos naturales es donde se concentra el mayor grado de pobreza y de marginación y es ahí donde tienen que entrar los programa de desarrollo sustentable, para tener un equilibrio de aprovechamiento de los recursos naturales, pero siempre, dándole la prioridad al ser humano, que es el que tiene que vivir y trabajar y acceder a mantener a sus familias mediante proyectos que vayan de la mano con los recursos naturales. Ese es el gran reto.

La industria del carbón

A pregunta expresa sobre la industria del carbón en zonas como los bosques de Amealco, la tala clandestina y si hay proyectos para su control, señaló que se necesita una vinculación, porque ya se planteó ante la Procuraduría General del Medio Ambiente (Profepa) para que puedan capacitar a la Seguridad Pública Municipal.

Nosotros no vamos a quitar el dedo del renglón de que en Querétaro podamos tener la primera policía ambiental del país, porque existen en diferentes ciudades, pero no hay un solo estado que tenga su policía ambiental a lo largo y ancho de todos sus municipios.

Por eso la vinculación con Profepa, porque son delitos catalogados en el ámbito federal, todo lo que tiene que ver con la tala clandestina, entonces lo que tenemos que buscar es que exista la pronta denuncia y que haya más vigilantes ambientales en todo el estado, para que sean los primeros que puedan denunciar cualquier tipo de esta actividad y como consecuencia que la Profepa actúe y se pongan las sanciones ya sea del ámbito federal o del estatal para poder castigar a todas estas personas que están generando y cometiendo un delito como el tema de la tala clandestina, porque hay recursos maderables aprovechables y están también a la luz pública, pero hay desinformación.

Conflicto

La falta de información genera conflicto, explicó Ricardo Astudillo, porque una persona que está aprovechando los recursos maderables puede ser denunciada y tener todos sus papeles en norma para hacerlo y el vecino no, entonces al multar a uno y no al otro, se genera conflicto porque no están inscritos en los programas, porque no se han registrado para aprovechar sus recursos, pero eso solamente se hace promoviéndolo.

Destacó además que las mesas de análisis que llevan ahorita y aún con el tiempo encima, para eso somos legisladores y tenemos que atender estos problemas.

Si me pregunta si ha cambiado la realidad de Querétaro con el Código Ambiental la respuesta es afirmativa, claro que ha cambiado, pero se necesita hacer adecuaciones, sanciones más severas, claridad, transparencia; necesita que la gente sepa cómo y a dónde denunciar, quién va a actuar; porque si es la Procuraduría Ambiental del Estado es la encargada, necesitamos dotarla con mayores herramientas y mayor capacidad de actuar, con personal, técnicos, observadores; con toda la gente que participa, que conoce y que pueda en un momento determinado sancionar.

Hay una gran cantidad de acciones que se generan y que son consideradas delito pero que están muy poco sancionadas, como son: las descargas a los ríos, de cuencas, microcuencas, industria; la contaminación del aire, auditiva y es muy difícil.

Agregó que durante la última mesa se planteó el problema tan grande que enfrenta Querétaro con la contaminación auditiva y es porque la gente no conoce, en general, de los decibeles. pero es necesario detenerlo, sancionar, dejar en claro que no se puede subir el sonido a toda bocina en restaurantes, bares, bailes, afuera de las tiendas o de las escuelas.

Prosiguió Ricardo Astudillo: hay mucho tema; el manejo y traslado de residuos peligrosos y no peligrosos; otro problema enorme que enfrenta Querétaro, son los bancos de tiro, porque muchos de los desarrolladores, constructores, tanto de obra pública o privada, depositan en esos bancos el cascajo y desperdiciamos cada vez más espacio y materiales que podemos reutilizar.

Nuestra propuesta de obra pública, es que se reutilice por obligación todo el material que se reitre de una demolición, porque hay concreto, asfalto, varilla, barandales de aluminio, todo tirado, cuando se puede reutilizar y no estar generando este tipo de bancos, que finalmente, hay contaminación que afectarán los mantos friáticos, el subsuelo, porque pueden ser desperdicios de talleres, hospitales o clínicas, usados para rellenar terrenos.

Ese es uno de los objetivos principales que tenemos abordar en el Código Ambiental. Finalizó.