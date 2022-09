Alexis Ayala se compromete con novia 28 años menor

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio se comprometieron en París, mientras se encuentran de vacaciones por Europa, el actor decidió conmemorar este viaje pidiéndole a la actriz que sea su esposa.

A través de su cuenta de Instagram, la feliz pareja publicó diversas imágenes de su viaje por “la ciudad del amor”, destacando el momento donde Cinthia aparece presumiendo el lujoso anillo.

De la misma manera, la intérprete acompañó las instantáneas con la siguiente declaración: “Sí! Oui, yes, ako, bada, jika, se, ak, os, اگر, もし, ವೇಳೆ… SÍ EN TODOS LOS IDIOMAS! TE AMO @alexisayala 💍”.

Inmediatamente, diversos compañeros del medio artístico como Candela Márquez, Galilea Montijo, Belinda Urías y Paul Stanley, entre otros, felicitaron a la pareja y les desearon lo mejor en la etapa que están por comenzar.

Alexis y Cinthia se conocieron durante las grabaciones de la telenovela Si nos dejan (2021), poco después sorprendieron al confirmar que había iniciado un romance entre ellos, a pesar de que Ayala tenía en ese entonces 56 años y ella 28.

Recientemente el artista confesó en el programa Con Permiso cómo fue el flechazo con Aparicio, a quien conoció poco después de divorciarse de Fernanda López.

“Yo la conocí haciendo una escena. Me gustó y dije ‘¡Ay! Me gustaría conocerla’, porque te puede gustar la gente y puedes decir ‘¡Ay!, ¡qué bonita!, ¡está re-bien!’, pero me gustó por cómo hizo su trabajo. Terminando la novela se hizo una reunión en mi casa y yo la invité, ahí empezamos a platicar y se empezó a dar”, dijo en ese momento el intérprete.