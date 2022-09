Fiscalía General de NY demanda a Donald Trump y a sus hijos por fraude

Están involucrados en un gran fraude que duro una década

Este miércoles la Fiscalía General de Nueva York, presentó una amplia demanda en contra de Donald Trump, tres de sus hijos y la Organización Trump por un gran fraude, el cual duró una década y que de acuerdo a la información habría enriquecido al expresidente.

Letitia James, fiscal general señaló que en el expediente se señalan a Donald J. Trump, Donald Trump Jr., Eric Trump, Ivanka Trump, Allen Weisselberg, Jeffrey Mcconney, The Donald J. Trump Revocable Trust, The Trump Organization, Inc., entre otras empresas asociadas a Trump, son acusados.

A todos ellos se les acusa de haber mentido por “miles de millones”, sobre el valor de inmuebles para pagar impuestos y obtener préstamos. Además, detallaron que los numerosos actos de fraude fueron cometidos entre 2010 y 2011.

Tras darse a conocer está información, Donald Trump ha subestimado la demanda diciendo que es “Otra cacería de brujas por parte de una fiscal general racista, Letitia James, que fracasó en su candidatura a gobernadora y no obtuvo casi ningún apoyo del público”.

Además, en su cuenta de Twitter, Donald Trump Jr., acusó a la fiscal de “utilizar su oficina como arma para perseguir a sus oponentes políticos”.

James quien es la abogada más importante del estado, presentó la demanda la cual se ha investigado durante tres años.

“Con la ayuda de sus hijos y altos ejecutivos de la Organización Trump, Donald Trump infló falsamente su patrimonio neto en miles de millones de dólares para enriquecerse injustamente y engañar al sistema”, expuso Letitia James.

Por lo mismo, la fiscal James pide a los tribunales que se le prohíba al expresidente y sus hijos, servir como funcionarios o cualquier empresa de Nueva York.