Nodal le dedica canción a Cazzu en un concierto

En los últimos días, Christian Nodal se ha mostrado muy enamorado y lo ha compartido a través de sus redes sociales, espacio en el que no teme demostrar lo mucho que quiere y le gusta Cazzu, la argentina que actualmente es su novia y que también declaró que está muy enamorada del sonorense.

Debido a que su amor ha ido creciendo notablemente, el intérprete de ‘Botella tras botella’ cada vez es más abierto respecto a sus sentimientos, por lo que uno de sus conciertos de su gira por Estados Unidos aprovechó para dedicarle un romántico mensaje y la canción ‘Eso y más’, del cantautor Joan Sebastián.

“¿Quién no ha dedicado esa canción? Se llama ‘Eso y más’. Hoy se la dedico a la persona que más amo y que más me ha enseñado y ayudado a librar las cargas más fuertes que he tenido en esta vida”, mencionó frente a un público que no paró de ovacionarlo.

Además, Nodal mencionó que tiempo antes ya había dedicado ese tema, pero que actualmente describe lo que siente por ‘La Jefa’, como es apodada la rapera: “Me arrepiento de haberla dedicado antes, pero esta canción va para Cazzu”.

Cabe recordar que el nombre real de Cazzu es Julieta Emilia Cazzuchelli, por lo que remató su emotiva dedicatoria con una frase icónico que tomó relevancia entre sus seguidores de redes sociales: “Yo no soy Romeo, pero quiero a mi Julieta”.

Aunque la relación tomó por sorpresa al mundo del espectáculo, sus fanáticos han aprendido a darles su espacio y respetar las etapas de su relación, por lo que a pesar de retomar los momentos más románticos que han protagonizado, los comentarios han comenzado a ser más positivos.

“Siento que Cazzu cada que llega a la vida de alguien es para dejar huella”; “¡Qué hermosos! Bonita pareja, felicidades. Que todo sea amor y cariño”; “¿Cómo no le va a decir a Julieta? Si ella es tan hermosa, tan linda”; “Es un bonito detalle, dejemos que el muchacho piense en ella, mientras todo esté bien y tranquilo”; “¡Qué bonito! Les deseo lo mejor chicos”; fueron algunos de los comentarios que les dejaron en el video popularizado en TikTok.