Pide Paul Ospital reforzar vigilancia de empresas de valet parking

El diputado del PRI reveló que hasta le han ofrecido “enervantes”

Por Sergio Hernández

Noticias

El diputado Paul Ospital reveloóque le han ofrecido “enervantes” a las puertas de antros personas que se dedican al valet parking.

Ante ello dijo, es necesario que se refuerce la vigilancia en estas empresas pues muchas de ellas se han detectado que son “patito”, pues su actividad no sólo es acomodar autos, sino vender droga.

“Hay que hacer una reforma al reglamento de Valet Parking que tiene en el municipio de Querétaro; el municipio tiene discutiendo desde 2007 esta reforma y es necesario meter presión y si meter presión es meter un exhorto para que el ayuntamiento se ponga a trabajar en la materia lo vamos a hacer, estamos preparando el exhorto”.

Dijo que era indispensable poner un alto al personal de Valet Parking que llega de otros estados “pues son malandros que se dedican a vender droga y entonces ahí está la consecuencia en los hechos suscitados a las afueras del antro El Rey; si no se reglamenta bien y si no se les pone puntual atención esto seguirá sucediendo, entonces hay que poner un hasta aquí”.

Consideró que por ello, hoy ingresará un exhorto para que el Municipio de Querétaro reforme el reglamento de estacionamientos y Valet Parking porque hay mucho pirata que viene de otros estados.

Recordó que en el municipio de Querétaro existe un reglamento de Valet Parking, pero no así en Corregidora, El Marqués y San Juan del Río. “En otros municipio tal vez no se requiere aun, pero sería importante empezar a analizarlo”.

“Cualquier que sale a la ciudad se puede dar cuenta, entonces hay Valet Parking que son piratas, que no son empresas establecidas y que el municipio y el estado no tiene identificada a la empresa porque no está formalmente establecida y por ende los empleados tampoco y al ofrecer el servicio más barato, los restauranteros se van con ellos porque no están establecidos porque tampoco no dan prestaciones a sus trabajadores”.