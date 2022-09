Entregan rehabilitación de calle Fuentezuelas

Se trató de una inversión de 3.5 mdp

El presidente municipal de Tequisquiapan, Antonio Mejía Lira, entregó la rehabilitación de la Calle Melchor Ocampo en la comunidad de Fuentezuelas, proyecto que tuvo una inversión de 3.5 millones de pesos y que beneficia a más de 650 habitantes.

Entre los trabajos que se desarrollaron estuvo la colocación de pavimento a base de empedrado ahogado en mortero, guarniciones y banquetas en concreto, así como el cambio de líneas de agua potable para su distribución.

La obra ofrece a los habitantes una mayor comodidad y seguridad en el tránsito peatonal y vehicular. De esta manera se mejora la calidad de vida de los ciudadanos.

En su mensaje el alcalde Toño Mejía Lira reconoció el temple y el ánimo que ha caracterizado a la comunidad porque se ha sobrepuesto a incidentes extraordinarios. “Esta calle me la habían solicitado y hoy que cumplimos con la palabra empeñada se beneficia no solamente a las familias, sino que también mejoramos la movilidad hacia centros que prestan servicio a la comunidad, pero también aporta equipamiento urbano, mejor agua potable y drenaje. No es la única obra que haremos, ahorita es esta, pero el año que viene vendrán cosas mejores”.

El presidente municipal reconoció que por el acelerado crecimiento poblacional que tiene Tequisquiapan existe una gran presión sobre los gobiernos para garantizar servicios a todos, incluyendo a quienes por circunstancias no contribuyen al erario público.

Recordó que por cada impuesto que se paga a la administración, se garantizan obras para todos los habitantes.