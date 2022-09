CRONICA DE UNA ODISEA.TREMEC.

XLIII.

Emilio Luis Castelazo de los Ángeles.

El ser habitantes urbanos, no nos permite tener una visión justa de la vida en el campo. Nos volvemos insensibles a lo duro que es producir alimentos, sacados sabiamente a la Madre Tierra o de los hatos de ganado para carne o leche y sus derivados. Gracias a aquellos que lo trabajan 365 días del año y de sol a sol, héroes cotidianos, acompañados por los comerciantes desde los más sofisticados, hasta la marchantita del mercado o la señora sentadita en la banqueta frente a una improvisada manta en el piso de una esquina. ¡No busquemos héroes en otras partes!

MICROSCOPIO (31)

José Sosa Padilla

La elaboración de la nómina

Para la elaboración de la nómina, la herramienta más moderna en un principio, fue el sistema Royal Mc Bee, que, aunque manual, permitía obtener simultáneamente las copias al carbón de los 4 documentos básicos. El Sr. Roberto Noguera Haase, responsable de esta tarea, contaba con este equipo y quien debería solicitar el cheque correspondiente previa revisión y chequeo de la nómina. Acto seguido, el cheque ya elaborado se acompañaba con los sobres individuales por trabajador y de llevaban al banco, un día antes del día de pago. El mismo banco hacía el llenado de los sobres ya confeccionados y como un servicio adicional del banco, para oportunamente pagar a cada trabajador y empleado en propia mano.

Un peso 1970.

El pago de la nómina

El día de pago, salía el pagador del departamento de nóminas con un carrito, llevando una arquilla con los sobres, ordenados alfabéticamente. Recorría las diferentes áreas de la empresa en un recorrido prediseñado, pagando en propia mano a cada persona y firmando esta de recibido. De esta práctica surge una anécdota: el pago se realizaba cerca de la hora de la salida para evitar que el trabajador al momento de recibir su dinero, no bajara su rendimiento, pues se dedicaban a pagar o cobrar deudas con sus compañeros.

Los sobres para nómina

Los sobres para nómina eran de papel manila, conocidos en las papelerías como sobre “coin” (sobre para monedas). Su única abertura era más corta que los billetes, de tal manera permitieran al personal contar su contenido sin sacarlos del sobre ni quitar la grapa con que se sujetaban. En esta época que narramos, los billetes de banco en circulación en nuestro país eran elaborados en la ciudad de New York, EUA. Hoy día los billetes mexicanos en circulación en nuestro país son fabricados en México. Según la propia recomendación del Banco de México, los billetes de baja denominación no pueden ser engrapados pues ello acelera su destrucción, razón por la cual el método de pago en sobres engrapados ya no se usa. (Continuará 32).

TESTIMONIO 1964 A 1991.

SEGUNDA ETAPA 1980-1982 (4ª.) José Rivera Frausto.

Año 1982. GRUPO TREMEC encara la tormenta perfecta.

Diagnóstico, Tremec.

La División Transmisiones había mejorado sus resultados comparados con el 1981, pero estaba afectada por efecto de las liquidaciones al reducir la plantilla de trabajadores, además de la baja en el volumen de transmisiones ensambladas y embarcadas. Otro factor negativo influyente, fue la carga financiera resultado de las inversiones de nuevas divisiones e importantemente, por la creación del corporativo en un entorno de un falso crecimiento y sin hacer mucho caso de lo que sugería el momento económico: reducir proyectos. Los dos mercados de transmisiones, nacional y de exportación, se pronosticaban a la baja, primero por una devaluación de alto impacto y por los decretos nocivos relativos a la exportación de la industria automotriz.

Acciones tomadas.

Se renegoció el Contrato Colectivo: a). Aumento al salario alto en época de alta inflación. b). No sustitución de vacantes.

Desde la dirección general se diseñó una estrategia de análisis y toma de decisiones corporativas, incluyendo a los directores de todas las áreas involucradas, con el fin de accionar en una sola dirección, como un compromiso colectivo.

Se inicio un proceso de no sustitución de personal en la división Transmisiones.

Se determinó que el uso de cajas de hierro fundido había llegado a su fin y que, en el futuro, las cajas de aluminio fundido las sustituirían, sin importar como se afectaba la Línea Transfer, diseñada para cajas de hierro fundido.

El área de maquinado de tornos, se afectó y sus máquinas serian reincorporadas a cada una de las líneas Z.

El proyecto Tremetal fue cancelado.

Se canceló el proyecto en sociedad con Rockwell.

Diagnóstico Primsa.

El haber renegociado el año anterior su deuda en pesos, fue un factor que ayudo a reducir el efecto de la devaluación, estrategia que permitió reducir precios de venta y acordar menores márgenes de los distribuidores con beneficio de los consumidores, aumentando sensiblemente las ventas de máquinas y refacciones.

Acciones tomadas.

Estaba claro que Primsa debería cambiar su enfoque mercadotécnico para pasar de una manufactura intensiva a una mezcla de importación, fabricación y ensamble, fortaleciendo la operación de la empresa.

Finalmente, para el Grupo Tremec los resultados del año 1982 fueron aceptables sumando los mercados de exportación y nacionales para ambas empresas: 350,000 transmisiones y un amplio inventario de montacargas.

Sin embargo 1983 se contemplaba como un verdadero reto… (Continuará 5ª parte).

Gran Odisea, Ciclo: 1978 a 2004 (4)

Crónica de una Odisea. TREMEC

Roberto Escoto García.

Antes que nada, una reflexión: Quiero compartir con ustedes una foto de mi nieto Nico, hijo de mi hija Andy, con quién durante la recientemente agotada semana festiva, continúe con la tarea de realizar el jale para el que los abuelitos estamos diseñados: vigilar el bienestar de los hijos de nuestros hijos, nuestros nietos presentes, como llevar a Nico al Kínder o los futuros, como el Benjamín de la familia de mi nuerita Maricela -Polita- y mi hijo menor El Berny… que Dios los cuide con su santo manto. Estos momentos, gratuitos, por cierto, son los que adornan nuestra valiosa existencia de abuelos, nosotros habitantes de un valle hermoso llamado Felicidad.

4.- Primera etapa: Ingeniería de Manufactura (Ensamble).

En la anterior entrega hablé del grupo de oaxaqueños quienes honraron con su presencia y el aporte de su cultura madre a la nuestra, la otomí. En su larga historia, TREMEC recibió diversos grupos nativos, como de el cercano Michoacán, al igual que las hermanas y aguerridas repúblicas de los Apaseos (El Alto y El Bajo), de Hércules, La Cañada, San José Iturbide, San Luis de la Paz, El Pueblito, La Piedad, Amazcala, Los Cues, Sanfandila, sin olvidar el aporte de barrios bravos o tranquilos de nuestra ciudad capital. Pero será el sereno, quiero decir que de todos estos grupos, para mí, el de admirarse más fue el de Oaxaca, estando tan lejos de Querétaro y tan cerca de Dios.

Como sabemos, hoy día, hombres y mujeres de ese estado, construyen carreteras de excelente calidad, comunicando distintas cabeceras municipales y a partir de jornadas comunitarias, usando sus conocimientos ancestrales, así como sus propias manos, combinando con el gran ingenio zapoteco. Algunos hermanos de esa cultura milenaria, llegaron a Querétaro para fabricar transmisiones…y ¡vaya que aportaron!

Hace poco me reencontré con un excompañero de TREMEC, don Ramiro Morales, oaxaqueño puro, quién me contó una anécdota que refleja el carácter y temperamento de estos extraordinarios colegas: – Como tú sabes ingeniero Escoto, yo estuve en Taller de Herramientas y luego en Misceláneos. Julián Caba (gurú de Tratamientos Térmicos) y yo, al estar nuestros departamentos íntimamente ligados, con frecuencia chocamos por cuestiones técnicas y “tiro por viaje”, nos agarrábamos del chongo, hasta que un santo día, de esos raros, hicimos una tregua y ese mismo día nos enteramos que ambos éramos de Oaxaca… ¡santo remedio! Desde ese momento, se forjo una gran amistad, recia como el acero templado, acero salido de las altas temperaturas de los hornos de térmicos: amistad duradera y sin riesgo de que se deteriorara con el tiempo.

Así las cosas, querido lector, en las subsecuentes entregas continuaremos platicando en esta saga de algunas de mis experiencias en ensamble y para esta columna que publica el diario Noticias, de cuya cortesía debemos estar agradecidos siempre.

