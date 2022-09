Alertan en San Juan por extorsiones

Por Josefina Herrera

Varios ciudadanos han reportado el hackeo de sus cuentas de WhatsApp

El hackeo a números telefónicos cada vez es más recurrente en el municipio de San Juan del Río, varios ciudadanos han levantado reportes sobre mensajes inusuales por vía WhatsApp en donde reciben mensajes a través de un contacto conocido la solicitud de dinero prestado, por lo cual las autoridades municipales piden a la población no caer en este tipo de intento de extorsiones.

Cabe mencionar que hace algunas semanas incluso la coordinadora del programa “Adelante Mi Querido San Juan”, Judith Ortiz Monroy, fue víctima de este hackeo, mismo que fue reportado de inmediato para evitar que los usuarios cayeran en algún fraude.

De acuerdo a las denuncias que se han visto a través de redes sociales, su modo de operar es contactar por medio del WhatsApp a nombre del titular del número a sus contactos, entrar en una conversación con ellos para finalmente terminar pidiendo un préstamo, y de esta manera poder extorsionar.

Ante este nuevo modo de intento de extorsión, las autoridades municipales piden a la ciudadanía estar alerta, no engancharse, y ante cualquier dato que pudiera resultar sospechoso, de inmediato intentar localizar a la persona por otro medio u a través de otro contacto para cerciorarse de que no se trate de una estafa.

Ángel Rangel Nieves, secretario de Seguridad Pública Municipal de este municipio, pidió a la ciudadanía tampoco abrir ningún tipo de link en el que puedan indicarles que obtuvieron alguna ganancia o les ofrezcan algún empleo cuando no fue solicitado, ya que al acceder les pueden robar sus datos y generarles un problema mayor.

Asimismo, también indicó que ante cualquier situación sospechosa se reporte al 911 para que puedan brindarles asesoramiento y de esta manera evitar que puedan ser víctimas de una extorsión.

“Es bien importante que la ciudadanía esté informada de que ante una situación que desconocíamos en nuestros teléfonos, hasta por un tema de un virus, no abrir enlaces que no conozcamos, y no engancharnos en cosas que no conozcamos, ¿por qué?, porque cualquier cosa que nos pueda ofrecer una ganancia fácil o una situación tentadora nos puede traer un problema, es lo que no queremos para nuestros ciudadanos, hacemos la invitación de que en caso de que tuvieran conocimiento de algunas situaciones de esas las reporten al 911 y con gusto estaremos para asesorarlos a todos”.

Aunque no se sabe bien cómo están operando para robar estos números telefónicos, se sabe ya de varias denuncias de este tipo.