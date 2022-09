Alessandra Rosaldo niega agresión de Vadhir a Eugenio Derbez

ROSALDO externó su desconcierto por todo lo que está sucediendo.

Agencia México

A días de haber surgido el rumor sobre que las lesiones en el hombro que sufre Eugenio Derbez fueron provocadas por su hijo Vadhir, durante una presunta pelea entre ambos, la familia, que había permanecido en silencio, ha aparecido gradualmente para desmentir dicha versión.

El primero en negar está información fue Jose Eduardo, asegurando que la presunta agresión de su hermano y otras teorías sobre el accidente de su padre son falsas. “De repente gente conocida me mandan videos de lo que están diciendo y esto. Dice lo de la filmación, lo del coche, que hasta mi hermano lo había golpeado, cosas que no, ni al caso. No va por ahí”, aseguró.

Y ahora llegó el turno de Alessandra Rosaldo, quien desmintió tajantemente estas versiones.

“Híjole, mira, por un lado nos da risa y por otro lado nos da tristeza y por otro lado nos alarma, o sea, ¿hasta dónde es capaz de llegar la gente? Y que triste que la verdad no les sea suficiente, que siempre tengan que estar buscando, no se que es lo que están buscando”.

La cantante y actriz de 51 años también explicó que este tipo de comentarios, por increíble que parezca, han provocado reacciones en sus allegados.

“Y hemos recibido mensajes de gente cercana alarmada diciendo ‘¿eso es cierto?, ¿qué pasó?’. Así es como nos enteramos, porque empiezan a llegar los links”, comentó.

Finalmente, Rosaldo, quien se ha mantenido en todo momento junto al comediante y productor, finalizó la entrevista externando su desconcierto por todo lo que está sucediendo.

“Afortunadamente son los menos, y además afortunadamente son medios pequeñitos, que llegan a menos gente, pero de todas formas es muy fuerte y es muy triste, o sea porque hay quien lo cree”.

Eugenio Derbez se accidentó el pasado mes de agosto cuando, junto a su hijo Vadhir, usaba un juego de realidad virtual. A consecuencia de la caída, el actor sufrió la fractura múltiple del hombro, situación que lo llevó a realizarse una complicada y dolorosa cirugía de la cual aún se encuentra recuperándose en su casa de Los Ángeles, California.