Ana Claudia Talancón asegura que existen los OVNIs

ANA Claudia Talancón declara que pudo ver un objeto volador no identificado en unas vacaciones con su papá.

El Universal

Tras causar controversia al aparecer en la premier de ‘Soy Tu Fan, la película’ con un comportamiento errático y se disparara el rumor de que había llegado en estado inconveniente a ella, la actriz Ana Claudia Talancón ahora sorprende con una declaración sobre los OVNIs.

En un reciente encuentro con la prensa, Ana Claudia explicó que los OVNIs existen, pues pudo ver uno en Cancún.

“A mí me ha tocado ver OVNIs. Una vez estaba nadando en un cenote en Cancún, que es un río de agua subterránea y, de pronto, mi papá me dice, ‘¡mira! ¿qué es eso?’, y era una pelotita. No tenía forma de platillo, honestamente, era como una pelotita de metal”, contó.

Igualmente, la actriz dijo que pese a que el objeto volador no identificado se encontraba moviéndose muy rápido, pudo verlo con mucha claridad pues era de gran tamaño, “estaba mucho más cercano que la Luna, pero era como del tamaño de la Luna. Se quedó ahí un tiempo estática; se movía de un ladito a otro y de repente, ¡pum! Salió volando”, explicó.

Estas declaraciones de Ana Claudia, se dan unos días después de su comportamiento errático en la premier de su película y luego de que en TV Notas te contáramos que la familia de la actriz estaba preocupada e incluso han hablado con ella para que pueda acudir a terapia y superar su supuesto problema con el alcohol.

Por otro lado, este año, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) informó que formará un equipo científico para investigar OVNIs y extraterrestres, pues han sido muchas las personas alrededor del mundo, quienes han asegurado ver objetos voladores no identificados.

Este anuncio se hizo un año después de que el Gobierno estadunidense publicó un informe de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional junto con un grupo de trabajo dirigido por la Armada, en el que se detallan las observaciones realizadas sobre todo por personal de la Armada de “fenómenos aéreos no identificados”, por lo que la NASA destinará “entre unas pocas decenas de miles de dólares” y no más de 100 mil dólares en esta ivestigación, comentó Daniel Evans, investigador principal de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA.