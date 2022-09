Danna Ponce denuncia presunto tráfico de influencias en su caso

LA JOVEN artista confesó sentirse desprotegida ante esta situación.

Agencia México

Danna Ponce y su abogado, Edgar Adaya, denunciaron a través del programa Venga la Alegría que existe presunto tráfico de influencias por parte de Jorge ‘Coco’ Levy tras denunciarlo por supuesto abuso sexual.

“Hace unos días tuve conocimiento de que uno de los abogados de la contraparte es esposo de la fiscal de delitos sexuales. La fiscal de delitos es Josefina Galindo, y el abogado es Antonio Guerra”, informó la actriz al matutino.

Por su parte, el defensor legal de Danna comentó: “De los tantos abogados que designó este señor, Jorge “N”, pues este señor es esposo de la fiscal de delitos sexuales, quien es la encargada de vigilar que las carpetas de investigación se lleven de la mejor manera”.

Y añadió: “Cuando recién comenzaba el asunto comenté que los abogados precisamente buscaron tener acceso a la carpeta de investigación, previo a tener ese derecho, ahorita podríamos decir que ya se tiene una presunción de cómo se enteraron de estas cuestiones”.

Sobre el delito que aparentemente se cometió, Adaya explicó: “Aquí lo delicado es que la fiscal de delitos sexuales como procuradora de justicia en este tipo de delitos, no tendría por qué haber intervenido en la carpeta de investigación. La fiscalía se entera que yo tengo conocimiento, y toma la decisión de mandar la carpeta de investigación a otra fiscalía totalmente distinta, que no es la Fiscalía de Delitos Sexuales; sin embargo es otra Fiscalía Especializada con Perspectiva de Género, para poder llevar a cabo la audiencia, sin embargo, no deja de generar cierta incertidumbre, de perder cierta confianza en las autoridades, pues no sabemos qué tipo de influencias puedan tener, dentro del Ministerio Público, incluso a nivel del Tribunal Superior de Justicia”.

Posteriormente, la joven artista confesó sentirse desprotegida ante esta situación. “Mi vida siento que está en riesgo por haber hablado, estoy muy temerosa, ni siquiera puedo expresar bien cómo me siento, pero estoy muy enojada y muy preocupada por mi bienestar”.

Finalmente, el abogado aseguró que procederá legalmente tras este escenario. “Se van a iniciar las acciones legales correspondientes y se solicitará al Ministerio Público medidas de protección en aras de salvaguardar la integridad de Danna en este caso, derivado de esta situación y de estos posibles hechos de corrupción sistemáticos dentro de la Fiscalía de Delitos Sexuales y los personajes que están involucrados en esta situación. Cabe mencionar que se hace responsable desde este momento a estas personas, de lo que le pueda suceder tanto a la víctima como a tu servidor, y lo que le pueda pasar a nuestras respectivas familias”.