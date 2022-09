Juan Pablo Medina revela su miedo de volver a los foros

EL INTÉRPRETE agradeció a las personas que lo apoyaron en los momentos más difíciles.

Juan Pablo Medina continúa demostrando que su tenacidad y entereza le han servido para retomar sus actividades laborales luego de sufrir la amputación de una pierna a raíz de la trombosis que lo aquejó.

“Estoy muy contento de que en tan poquito tiempo ya estar trabajando, [hace] un año, entonces, [estoy] trabajando mucho, preparándome, en terapias y todo, entonces muy contento”, dijo el artista con una gran sonrisa en entrevista para el programa Ventaneando.

Acto seguido, Medina agradeció la fortuna que tuvo de volver a los sets de grabación y realizar la labor que tanto le gusta.

“Que me hayan querido ofrecer más chamba y sobre todo Soy tu fan que fue de mis primeras chambas, le tengo mucho amor al personaje, a todos los actores, un proyecto increíble”, expresó.

Ante la pregunta directa sobre sí temió que no le volvieran a ofrecer trabajo en el medio artístico, el intérprete contestó: “Totalmente, sí, pasaron muchas cosas por mi cabeza”.

Sobre el temor que sintió al volver a los foros, Juan Pablo confesó: “El primer día que tuve el llamado sí me sentía raro, mal, normal, como que ‘ya a trabajar’, pero enfrente tenía a Martín entonces es más fácil”.

Y agregó: “Trabajar con amigos siempre es más divertido, es más lindo y sobre todo para mí fue mucho más sencillo y me han tratado increíble, entonces todo bien, estoy profundamente agradecido, todos los días”.

De la misma forma, el famoso que forma parte de la serie “La casa de las flores” destacó que tras su problema de salud ve la vida de distinto modo.

“Como que antes das por hecho muchas cosas y ahora lo valoro más, El simple hecho de venir a trabajar con mis amigos me da mucha felicidad”, declaró.

Finalmente, el intérprete agradeció a las personas que lo apoyaron en los momentos más difíciles y recalcó que nunca pensó en renunciar a su profesión.

“No, ¿a trabajar?, me daba miedo que no me fueran a invitar, pero no, creo que fue… cuando empecé a tener claridad de pienso en ti, recupérate, trabaja en ti, trabaja en tu cabeza, trabaja en tu corazón, agárrate de lo que más puedas, que es la familia, mi novia, mis amigos, la gente que me quiere, he recibido demasiada buena y propuestas de trabajo, que hay bastante”, concluyó.