Christian Nodal podría ser el próximo en dar un concierto gratis en el Zócalo

Tras el furor que causó el concierto gratuito que dio Grupo Firme en el Zócalo de la Ciudad de México, ya se están contemplando a otros artistas que podrían presentarse en el famoso recinto, entre los que se ha mencionado a Christian Nodal.

Durante la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la gran asistencia que hubo en el evento de Grupo Firme, señalando que se sintió asombrado por las personas que estuvieron desde temprano para apartar su lugar.

“Vi el concierto, me asomé por la ventana. ¡Cuánta gente! 280 mil y en santa paz. Eso sí, desmayados, porque llegaron desde la mañana, no se movieron para no perder lugar. Eran ríos de gente. Me da mucho gusto eso”, indicó.

Asimismo, manifestó que hubo “otro artista famoso” que estaba interesado en hacer un concierto gratuito en la plancha, haciendo alusión a Christian Nodal: “Había otro artista famoso (Christian Nodal) que quería también participar y no cobrar. Sería buenísimo”, comentó.

No obstante, el mandatario admitió que no quería hacerle un “desaire” a Belinda, quien habría sido expareja de Nodal, al invitar al intérprete de ‘Adiós amor’, por lo que sorprendió a todos al proponer que ambas celebridades se presentaran juntos en el Zócalo.

“Nada más estaba yo informándome que era compañero de Belinda y Belinda se ha portado muy bien con nosotros. Nosotros no queremos hacerle un desaire a Belinda. A lo mejor los invitamos a los dos”, expresó.

El pasado 25 de septiembre, Grupo Firme rompió récord de asistencia, luego de que se registraron 280 mil asistentes al concierto de la agrupación en la plancha del Centro Histórico, el cual duró un aproximado de tres horas.

Anteriormente, este título lo tenía el fallecido Vicente Fernández, quien también dio un evento gratuito en 2009, reuniendo a un poco más de 217 mil personas.

De acuerdo con las autoridades, el concierto de Grupo Firme dejó un saldo blanco, sin embargo, hubo diversos altercados en las calles aledañas al evento; así como un total de 249 desmayados entre los asistentes.

