Defensa de Pablo Lyle desacredita a testigo

La abogada Sandra Hoyos se pronunció en el programa Venga la Alegría sobre lo que sucedió en el juicio donde Pablo Lyle es señalado por homicidio involuntario del cubano Juan Ricardo Hernández, tras el enfrentamiento que sostuvieron en Miami en 2019 por un incidente de tráfico.

“El viernes cuando estuvimos todos presenciando el juicio, vivimos momentos muy tensos […] cuando testificó la testigo de apellido Rocha porque ella dio una explicación muy detallada en la cual vio a Juan Ricardo Hernández, ¿cómo había sido?, pero después vino el abogado de Pablo Lyle y la desacreditó bastante, haciendo que su testimonio pareciera un poquito, no falso, sino que no los detalles no los recordaba con tanta especificidad como dijo al inicio de su testimonio”, explicó Hoyos.

Al respecto del porcentaje que en este momento tendría el actor mexicano de salir bien librado de la batalla legal, la licenciada expresó: “Lo veo como que 50/50 en ese momento están 50 y 50 ambas partes”.

Sobre cómo se desarrollará el caso, la mujer comentó: “La fiscalía tiene que presentar su juicio, completamente, y después pasan a la defensa de Pablo Lyle para presentar su lado del caso. Mi opinión legal, es que Pablo Lyle no estará testificando, van a tratar de comprobar el caso a través de otros testigos, y ya cuando ambas partes hayan presentado sus casos, ya cierran y ya entregan esa decisión al jurado para que decida: culpable o inocente”.

Asimismo, la abogada consideró que este proceso legal indicará un antes y un después en la justicia de Miami. “Esta es la primera vez que un juicio de esta magnitud ha estado en todas las redes, los medios, realmente no tienen un precedente en términos de Stand Your Ground, si esto es algo que sería aceptable. Ya sabemos que fue denegada esa defensa, ahora hay que ver qué dependencia, a qué decida el jurado, si el jurado decide que no es culpable, esto puede ser que expanda esa defensa de Stand Your Ground”.

Con relación a las esposas de los implicados en el caso, la abogada refirió: “yo no sé si sean llamadas como testigos como tal, ya que ninguna de las dos estuvo presente, recordemos que la pareja de Juan Ricardo Hernández no estaba legalmente casada con él, entonces eso cambia poquito la situación, y la esposa de Pablo Lyle sí estuvo en el carro, es muy probable que ella sí sea testigo del incidente por parte de la defensa”.

Al respecto de lo que dice la gente del caso, Sandra manifestó: “yo creo que las opiniones están bien divididas, yo creo que es la ansiedad de que este juicio ya termine […], muchas personas de la tercera edad están muy a favor de que lo encuentre culpable porque dicen ‘alguien nos tiene que defender’”.

Si el actor es declarado culpable, de acuerdo con la abogada esto sería lo que continuará en su caso. “El juicio pasa a una segunda fase, que es la fase de la sentencia, donde el juez es quien decide la sentencia, y toman consideración si es que le va a aplicar 10 años, si lo van a reducir por el tiempo que ha estado aquí bajo aprobatoria esperando este juicio, que mucha parte de esta espera no fue culpa de él realmente, fue por la pandemia. Pueden ser entre 10 y 20, según los estatutos […] si tiene buena conducta tendría la posibilidad de ir reduciendo la sentencia, incluso hay veces que ofrecen una sentencia híbrida, donde uno cumple ciertos días de la semana en la cárcel y otros días te dan la oportunidad de trabajar y estar con familia”.

Finalmente, si fuera declarado inocente, Sandra explicó: “Ahí termina el juicio, Pablo se le regresará su libertad completa. Sabemos que sí tiene una demanda civil, por parte del abogado de Juan Ricardo Hernández que está demandando a la aseguradora del chofer del señor Delfino, del cuñado de él, pero más allá de eso, no queda más que hacer en este caso criminal”.