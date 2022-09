Impactados ante el aforo que Grupo Firme reunió en el Zócalo

La presentación de Grupo Firme en el Zócalo de la Ciudad de México impuso un nuevo récord de asistencia, de acuerdo con la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, alrededor de 280 mil personas se reunieron para ver la actuación del grupo de regional mexicano.

Previo a su presentación, Jhonny Parra Cazares, mejor conocido como Jhonny Caz, se dijo agradecido e incrédulo ante la cantidad de gente que se dio cita en el lugar para escuchar por casi tres horas los éxitos de la banda que lidera junto con su hermano Eduin.

“Se me pone la piel chinita, realmente, como siempre lo hemos dicho, nosotros creímos haber soñado muy grande, pero el día de hoy la realidad nos está superando, todos estos sueños, todas estas bendiciones”, expresó el artista en entrevista para el programa Hoy.

Por otra parte, el intérprete dio a conocer detalles del motivo por el que sufrió un accidente durante la presentación que Firme brindó en Guadalajara el sábado 24 de septiembre.

“El día de ayer por atrabancado, porque tenemos varios cambios de vestuario en el show, el día de ayer por una y otra cosa me retrasé en mis tiempos de cambiarme, cuando ya escuché la música ya era tiempo de entrar, la chaquetilla de charro que uso estaba colgada arriba, jalo la chamarra y se me viene de donde estaba colgado, yo ya estaba bien listo para entrar a bailar y me dicen los chavos del ballet, Jhony, tienes mucha sangre, yo salí a bailar con la mano en la barbilla”, contó.

Finalmente, Jhonny se pronunció al percance que sufrió su hermano Eduin en ese mismo espectáculo, y pese a la preocupación que en su momento provocó, el artista confesó que el incidente no pasó a mayores y espera que el cantante aprenda la lección.

“Me encantó que se haya caído, perdón, el lado como artista sí me preocupó, pero como hermano, el lado del hermano mayor tremendo, ¿para qué se anda subiendo ahí?, ya le había dicho, un día te va a pasar, ahora sí como los niños, nomás una vez se va a caer”, manifestó con una gran sonrisa.