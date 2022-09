Juan Osorio lanza comentario contra Belinda

Juan Osorio sigue presumiendo su romance con Eva Daniela, casi 40 años más joven que él, por lo que no dudó en defenderse de las críticas que ha recibido tras presumir el tatuaje que se hizo en su honor.

El productor de 65 años, aprovechó las cámaras de Chisme No Like para manifestar la confianza que tiene en la artista, de 27, y aseguró que su caso no será como el de Lupillo Rivera con la intérprete de “Luz sin gravedad”, que tuvo que borrarse el rostro que se dibujó de la cantante en su brazo.

“Pero es que yo no tengo a Belinda, yo tengo a una mujer muy madura, muy inteligente, es una mujer hermosa y que realmente no le tengo que regalar un coche para que me quiera”, dijo Osorio ante las preguntas de los reporteros sobre dicha posibilidad.

Por otra parte, al escuchar las preguntas sobre lo que piensa de Pablo Montero luego de que el cantante tuvo un encontronazo con una reportera tras negar sus problemas con el alcohol, Juan replicó:

“Siempre he confiado en Pablo, lo saben ustedes, y siempre he dicho que Pablo tiene muchas ganas, a veces es la fuerza de voluntad lo que faltaba, pero yo confió mucho que con los resultados, con lo que vivió con ese último incidente que ha tenido con mi amiga la periodista, espero le haya dado una gran lección y yo confío mucho en él”.

Por último, el reconocido productor de telenovelas fue contundente en cuanto a los comentarios que lo señalan por no ser el padre de Emilio Osorio, fruto de su relación con Niurka Marcos.

“Mira, un hombre tiene que estar seguro, y yo estoy seguro, cuando alguien tenga las pruebas suficientes que no es mi hijo, que me lo demuestren, punto. En este momento, por supuesto, sangre, y por su actitud es Osorio Marcos”, recalcó.