Molotov desata polémica por su nueva canción

La banda de rock mexicano, Molotov, volvió a generar gran controversia con su último sencillo titulado ‘Quiten el trap’, en el que expresó su opinión acerca del reguetón y el género urbano en general.

A través de la canción, la agrupación hizo una dura crítica hacia el tipo de música más popular de la actualidad, pues además de considerar que utilizan mucho autotune en sus canciones, su ostentosa moda es desagradable, incluso, mencionaron que el género lo hacen delincuentes.

“Que si es del reguetonero que salió mostrando plata, o es del DJ del perreo que en la calle los asalta, que va a reclamar el dueño de la relojería y de las casas de empeño joyería de fantasía”, se puede escuchar en la polémica canción.

Más adelante, los rockeros hacen la petición más dura: “Quiten el trap, que mue* el reguetón”, frase que levantó el descontento de los usuarios de redes sociales, quienes aseguraron que ya nadie odia el género urbano.

“Y luego con el tema Molotov tanto rockeros como traperos señalan la intolerancia del otro”; “Molotov reafirma el público al que quiere llegar: los que se sienten mejores que los demás por la música que escuchan”; “Me atrevo a decir que Quiten El Trap de Molotov es una canción de contracultura sosa, aburrida y muy mal ejecutada”; “Lo que son las cosas, cualquier canción del último disco de Bad Bunny es mejor que “Quiten El Trap” de Molotov”, fueron algunas de las reacciones que convirtieron a Molotov en una de los temas más mencionado.

Dentro de esos señalamientos, también resaltaron que Molotov ha sido una de las bandas que no ha sabido adaptarse ni a las nuevas generaciones ni a las plataformas digitales. Sin embargo, en su defensa también salieron sus fans, quienes aseguraron que es una gran canción.

“Molotov dijo algo que la mayoría en el mundo pide a gritos, ‘Quiten el Trap’. Ya me imagino a los bob* seguidores de ese género enojados, con ansiedad, chillando y quejándose por redes sociales, qué risa”; “Excelente canción de Molotov, Quiten el trap”; “Oigan, que buena rola la de “Quiten el Trap” de Molotov. No sé por qué a muchos les ardió el culito y rebuznaron por la canción; creo que no entendieron”, expresaron.

Hasta el momento, la canción reúne 20, 576 ‘me gusta’ en la plataforma más importante de videos, además, se posicionó dentro de los primeros 20 videos en tendencia, ocupando el puesto 19.