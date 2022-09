Cristián De la Fuente en medio de la polémica

Cristián de la Fuente se encuentra en medio de la controversia debido a una posible infidelidad. El actor, que desde hace unos días está en la ciudad de México para llevar a cabo algunos trabajos, fue captado por las cámaras del programa Primer Impacto en una situación muy comprometedora con una mujer que no es su esposa.

Según el medio de comunicación, los hechos ocurrieron en las pasadas festividades del día de la Independencia de México en un conocido restaurante de la zona de Polanco.

“Estas son las imágenes que dejarán a más de uno con la boca abierta. Es el actor chileno besando apasionadamente a esta joven, ante la mirada de todos. El video fue grabado el pasado 15 de septiembre en el restaurante ‘La Única’, de la capital mexicana. Y durante más de una hora, el actor compartió de una manera especial con su acompañante en esta esquina, entre velas”, se comenta en la nota.

El actor chileno de 48 años, según asegura la fuente informativa, también estaba acompañado por un amigo del medio.

“Esa noche, De la Fuente también festejaba junto a su amigo, el actor Juan Soler”.

Cristián, que lleva 20 años de matrimonio con Angelica Castro, relación de la cual nació su hija Laura, al parecer ha decidido permanecer en silencio ante la controversia.

“Nos comunicamos con el actor para obtener su versión y prometió llamarnos más tarde porque se encontraba en una grabación en México. Seguimos a la espera de su llamada”, afirmó Primer Impacto.

A partir de este video han surgido múltiples especulaciones que apuntan a que la relación de De la Fuente está pasando por una fuerte crisis. Por el momento se puede observar que Angelica lo ha dejado de seguir en redes sociales y que una de las últimas publicaciones de la presentadora de televisión podría estar dedicada a su aún esposo.

“Si usted no me va a dar paz, tampoco me la quite”, es el mensaje sobre el que la actriz hizo una sincronía de labios. Y en su descripción puso: “¡Buenas noches! ¿Quién no ha estado alguna vez en esta situación? Qué importante rodearte de las personas correctas”, concluyó.