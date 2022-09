Paty Navidad denuncia violación a su a la libertad de expresión

Durante la pandemia Paty Navidad se convirtió en una de las detractoras de las medidas sanitarias contra la Covid-19, por lo que fue duramente criticada e incluso la vetaron de las redes sociales.

A más de un año de permanecer alejada de las plataformas digitales, la actriz confesó cómo se siente ante esta situación. “Muy bien, feliz. Las redes sociales ya todos sabemos de qué trata y qué es lo que hacen; así que eso no tiene por qué afectarme en lo más mínimo”, dijo a los medios de comunicación.

La artista dejó claro que continúa sin redes sociales porque así puede vetar las opiniones que no son de su agrado. “Los ataques cibernéticos dejan de existir cuando uno deja de tener redes sociales y ya no tengo. Ahora sí, ya me quitaron el derecho a la libertad de expresión”, expresó durante su más reciente encuentro con la prensa en la Ciudad de México.

Y recalcó: “Muchos de la prensa se alegraron, cosa que no deberían de hacer porque es un derecho que todos tenemos y que ustedes como medios de comunicación también deberían de estar a favor; sin embargo, muchos fueron parte de ese linchamiento y ese ‘quítenle la voz’. Pero estoy bien”.

Pese a este escenario, Paty dejó claro que en caso de encontrar la oportunidad volverá a abrir sus redes sociales, destacando que nunca ofendió a nadie en las plataformas digitales.

“Lo que pasa es que me cerraron 6 cuentas en Twitter, pero sí hay mucha pornografía y mucha agresión, mucha violencia, eso es algo que más bien muchos no se cuestionan. Yo a nadie le he faltado al respeto. Nunca van a encontrar un mensaje donde sea agresiva o pelee con alguien porque no es lo que a mí me mueve en la vida. Al contrario, hablaba de cosas bonitas, positivas y de opiniones muy personales. Nadie es dueño de la verdad absoluta, como siempre lo he dicho, ni ustedes, ni yo”, manifestó.

Finalmente, la actriz respondió si está dispuesta a vacunarse contra la viruela del mono. “No… ay, ya me voy… no, no me vacunaría porque me cuido mucho y no me va a dar”.