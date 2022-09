Tenoch Huerta habla de su vida después de Marvel

Tenoch Huerta reveló cómo ha cambiado su vida desde su participación en una película de Hollywood que lo ha dado a conocer el mundo y lo que vivió en la semana de la moda en Milán al lado de grandes personalidades del medio artístico.

“El mundo ya cambió, acabo de ir a la Fashion Week y me di cuenta que en la pasarela que me tocó presenciar está toda la diversidad, personas de todas las tallas, de todos los tamaños, de todas las formas, de todos los colores, incluso había una chica que tenía quemaduras en el cuerpo y estaba desfilando”, expresó.

Durante la entrevista que brindó al programa Hoy, el artista hizo un balance de la forma en que ha conseguido llegar a este punto en su profesión y confesó: “Evidentemente por hacer lo que te gusta tienes que dejar otras cosas atrás y demás, pero para mí ha sido como normal, como lo natural, es quieres esto, pues ve y hazlo y dejas cosas en el camino, así es la vida”.

El intérprete aprovechó las cámaras para enviarle un consejo a los jóvenes. “Para todos los morrillos, morrillas y morrites que quieran hacer algo en la vida, van con todo”.

Por último, Huerta destacó que pese a todo lo que ha vivido tras su incursión en Wakanda el mundo de Black Panther, para la secuela Black Panther: Wakanda Forever, en la que su papel como “Namor” será crucial para el Universo de Marvel, no ha perdido el piso gracias a la madurez personal que tiene desde hace años.

“La vida así es, te pone la vida en un lugar, lo disfrutas, lo vives, pero no te tiene que volar la cabeza, también agradezco que me haya llegado a los 41 y no más morro, tal vez más morro hubiera hecho muchas pendej&%*”, remató.

José Tenoch Huerta Mejía nació el 29 de enero de 1981 en Ecatepec, Estado de México. Su padre, un ingeniero aficionado al cine, fue quien lo inscribió en un curso de actuación de la actriz María Elena Saldaña, posteriormente estudió con Carlos Torres Torrija y Luis Felipe Tovar. Torrija fue quien le dio el impulso necesario para que el joven abrazara esta profesión.

Se forjó como actor durante sus estudios de la licenciatura de Comunicación y Periodismo en la Facultad de Estudios Superiores Aragón, perteneciente a la UNAM, por momentos tuvo que trabajar como camarógrafo antes de tener alternativas reales en el medio artístico.