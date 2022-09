IMSS da garantía para no repetir caso de Vanessa

El director del IMSS, Zoé Robledo aseveró que se trabaja en la reparación del daño

Por el caso de la amputación de sus dos piernas a Vanessa Dib, en 2018 en Querétaro, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, en su visita al estado, señaló que la dependencia trabaja para que este tipo de hechos sean irrepetibles, así como en la reparación del daño que se causó a la derechohabiente.



En 2018, Vanessa Dib acudió a la clínica 19 del IMSS en Querétaro por un Dispositivo Intrauterino (DIU) trastocado, sin embargo por una serie de procedimientos médicos aplicados de forma inadecuada, los médicos le amputaron las dos piernas.



Por el caso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación que entre otras cosas ordenó la reparación del daño, el otorgamiento de una compensación y una serie de acciones



“Cuando ocurre esos casos tan lamentables la obligación del Seguro debe ser atender la recomendación de una autoridad, como la CNDH, pero lo segundo es dar garantía de no repetición, siempre hay que pensar que en casos tan doloroso como este nunca vuelvan a ocurrirle a nadie”.



Zoé Robledo indicó que la dependencia ya trabaja en la capacitación al personal médico, con el objetivo, así como en la compensación a la queretana, que en el momento de los hechos contaba con 27 años de edad.



Respecto a las sanciones al personal médico que atendió a Vanessa, el funcionario federal expresó su desconocimiento, aunque recalcó que se acató la recomendación del órgano autónomo nacional.

“Fue un caso del 2018 y la atención que se dio se valoró que no fue la adecuada, desde luego; y se llevó a una recomendación de Derechos Humanos. Se reportó una compensación para gastos, no la reparación del daño que estableció la Comisión Nacional de Derecho Humanos, que es un monto mayor y que no reveló por cuestiones de protocolo de reparación de Derechos Humanos”.