Mañana, cuarto informe de Roberto Sosa

Por Laura Valdelamar

Noticias

Roberto Sosa Pichardo, presidente municipal de Corregidora, entregará al H. Cabildo este viernes 30 de septiembre su cuarto informe de gobierno, en el que expone las obras y acciones que realizó durante este cuarto año.

Sosa Pichardo expresó que le queda muy claro que los ciudadanos no están esperando el día del presidente, por lo que únicamente hará entrega, se quitará el traje y salir a la calle.

“Yo tengo algo muy claro, me parece que cada vez más los ciudadanos no están esperando el momento, el día del presidente, hemos tratado de entender a los ciudadanos, vamos hacer entrega, así me lo mandata la ley de manera oficial al Ayuntamiento, el día 30 y no más de 30 minutos, no habrá ni siquiera ceremonia, únicamente la entrega, me voy a quitar el traje y voy a salir a la calle que es donde estamos entregando directamente de mano en mano”.

Añadió que ya comenzó con la entrega, se reunió con jóvenes, con deportistas y llevan más de 5 mil ejemplares repartidos.

Entre los aspectos que destaca el presidente de Corregidora, número uno, que siguen teniendo en Corregidora tranquilidad y paz social, gracias a los recursos que se han invertido en seguridad, “la estrategia ha funcionado sin echa cuetes ni nada, sabemos que es tarea de todos los días y seguiremos trabajando en ello”.

Otro gran reto dijo, reconocer lo que tiene que ver con la movilidad, entendimos desde el inicio este gran reto que es Movivan que se tenía pensado en mujeres y actualmente ya lo tiene para adultos mayores y estudiantes de bachillerato, estamos ayudando a la conectividad.

Y el tercer gran reto, abundó, y que siguen trabajando en el tema, es lograr que en el municipio haya planeación y crecimiento sustentable en el tema del agua, transporte y medio ambiente, hay mucha gente que llega todos los días y debe haber planeación para que la calidad se vea reflejada.

Asimismo añadió que a la fecha hay 34 asentamientos irregulares y no han aumentado, y se avanza en la regularización de los existentes.