Palazuelos en contra de que exhiban los problemas de salud de Andrés García

Roberto Palazuelos externó su descontento por la forma en que el primer actor Andrés García ha sido expuesto públicamente en los últimos meses a raíz de sus problemas de salud.

“Es lamentable además que lo estén exhibiendo así, porque es una leyenda y lo tienen que cuidar, pero bueno, la verdad es que ya no me quiero meter en más dimes y diretes”, comentó el actor durante su más reciente encuentro con la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México.

Al escuchar que algunos reporteros, entre ellos los del programa Venga la Alegría, le comentaron que es el propio Andrés quien pide que se compartan las imágenes, Roberto solo dijo: “Bueno, sí él lo desea así está bien, pero yo no creo que sea correcto”.

Conjuntamente, el artista manifestó que, pese a lo triste del caso de García, es un proceso que no se puede evitar. “Él ha tenido una vida extraordinaria y a todo mundo nos llega el momento, no nada más está así él, mi papá está en sus últimos días de vida”.

Ante la pregunta sobre si se ha preparado para el fallecimiento de su padre y Andrés, Roberto manifestó: “Yo creo que nunca se está preparado para la muerte, yo creo que la muerte siempre sorprende y siempre duele, pero esperemos que no haya muerte ahorita”.

De la misma manera, Palazuelos aseguró que no le guarda ningún rencor al primer actor, a pesar de que hace algunas semanas lo retó a un duelo a balazos tras las diferencias que surgieron por el manejo de su herencia.

“De mi para él yo no tengo que perdonarle, porque yo no tengo ningún sentimiento malo contra él, y yo siento que lo que dijo, estaba medicado, estaba con cosas raras y a mí me duele”, expresó.

No obstante, la situación es totalmente distinta con Margarita Portillo, esposa de García, a quien Roberto no desea volver a tratar.

“Ya no me interesa ningún tipo de relación con Margarita, porque Margarita es una persona a la que yo ayudé toda mi vida, en todos los aspectos, y es una persona que salió hablando mal de mí en la televisión”, remató.