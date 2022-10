Sedena sufre hackeo; Revelan el estado de salud de AMLO

AMLO confirma que fueron hackeado

Un grupo de hackers denominados “Guacamaya” accedió a información de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), sacando algunos asuntos polémicos de seguridad de la actual administración.

Lo que más llamó la atención de dicha información filtrada fue, la salud del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues se conoció que el pasado 2 de enero de 2022, una ambulancia aérea del del Ejército tuvo que ir al rancho del Presidente, en Chiapas, para poder trasladarlo al Hospital Central Militar de la CDMX.

Ahí se le diagnostico a López Obrador con angina de riesgo alto, un mal cardiaco que puede conducir a infartos.

Recordar que días después de esto, para ser exactos el 10 de enero, AMLO anunció a través de sus redes sociales que había dado positivo a Covid-19.

Otro asunto que llamó la atención fue el llamado “Culiacanazo”, un documento en el que se revela que después de la detención de Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, Andrés Manuel López Obrador ordenó el cese del operativo para capturar a Ovidio, esto luego de amenazas recibidas por parte de su hermano Iván Archivaldo Guzmán Salazar, contra personal militar y sus familias.

Tras esto y más información revelada, esta mañana durante su conferencia matutina, Obrador confirmó que sí hubo un “ataque cibernético” a la Sedena.

“Aprovecharon que están llevando a cabo un cambio, me decía el general, del sistema de información, por eso son profesionales los hackeadores, y se meten y sacan toda la información. Todo lo que se dice ahí es cierto y sea expresado” compartió.

Y dijo que este tipo de ataque también ha pasado en Guatemala, Colombia, Chile y El Salvador.

Asimismo, confirmó que una ambulancia tuvo que ir por él hasta su rancho y trasladarlo al hospital por riesgo de infarto.

“Me recomendaron un cateterismo, me dijeron ‘hay que hacerlo´, les pedí unos días en eso me dio COVID, y tuve que esperar a que pasara el COVID, y fui al hospital y me hicieron cateterismo”, informó.

Agregó que se hace revisiones de salud cada tres o cuatro meses.

En cuanto a la demás información revelada AMLO solo se limitó a decir:

“Es un asunto de politiquería, están mal pensando que eso nos va a dañar. No, la gente hasta rechaza eso, lo ve como una invasión a la privacidad, una falta de respeto, una bajeza, pero qué se puede esperar de Loret de Mola, pero Loret es apenas el instrumento, los que están detrás. La verdad han fracasado y van a seguir fracasando”.