Alumnos de UAQSJR se unieron a paro de labores

El campus de este municipio también registra fuertes casos de inseguridad

Por Josefina Herrera

Noticias

Alumnos de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), campus San Juan del Río, se unieron al paro de labores que se realizó en las instalaciones de esta institución educativa en la capital, por el presunto caso de acoso sexual a una joven de la Facultad de Ciencias Políticas.

Alejandra Montes, presidenta de la Facultad de Psicología y educación, refirió que este paro fue totalmente en apoyo a la situación que esta viviendo su compañera, y la intención es que se pueda llegar a un acuerdo con la máxima autoridad de la UAQ para que sientan el respaldo de una mayor seguridad.

“La razón principal por organizar la manifestación pues ha sido en apoyo a nuestros compañeros de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a razón de que el día de ayer en la Sesión Ordinaria de Consejo se suscitó la presencia de un caso de una compañera que estaba siendo acosada, y pues la institución no hizo nada, entonces esto es en solidaridad, todas las facultades nos unimos para hacer un paro a nivel universidad”.

Señaló que incluso en este campus se han registrado situaciones similares tanto al interior como al exterior del centro universitario, e inclusive hay reportes de que han intentado secuestrar a algunas estudiantes, y aunque en un tiempo se les brindó apoyo por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, ya se les retiró y siguen estando vulnerables.

“Dentro del campus lo vimos, hay acosadores tanto de docentes y estudiantes y demás no se toman en cuenta las denuncias, hay muchos casos en San Juan que están frenados, y fuera de las instalaciones pues muchas veces han intentado el secuestro de compañeras, se solicitó a municipio pues que nos resguardaran con seguridad y un tiempo nos brindaron apoyo por parte de policías municipales, pero pues duro muy poco su apoyo”.

Es importante mencionar que la misma rectora, Teresa García Gasca, en entrevista dio a conocer que sí se vive una fuerte inseguridad, por lo cual solicitó la presencia de más patrullaje por la zona para que los estudiantes puedan transitar y trasladarse sin problemas.

“Sí, sucede exactamente lo mismo, de hecho en San Juan del Río si hemos tenido nosotros reportes de inseguridad fuera del campus, tanto robos al interior, lo que más nos reportan dentro de la UAQ son robos y extorsiones, pero hacia afuera del campus tenemos problemáticas de inseguridad mayor de asaltos, y pues la inseguridad de las chicas que se sienten acosadas o que incluso hay intentones de subirlas y ese tipo de cosas que afortunadamente no ha sucedido como tal pero que si nos preocupa muchísimo, pero tiene que ver con la inseguridad hacia el interior y el exterior”.

En este sentido, la rectora invitó a quienes se han encontrado en este riesgo a denunciar para que las autoridades actúen, y asimismo hizo un llamado a la entidad competente para brindar mayor protección a los estudiantes.

“Se necesitan cambios ahí de fondo para poder valorar y dar certeza a quienes denuncian, quien denuncia ya tuvo que pasar por un proceso, y ya pararse a denunciar implica un gran paso, y luego se desestiman por muchas razones, entonces la gente pues opta por no denunciar, pero la no denuncia no es la solución, la denuncia es bien importante y tenemos que denunciar a pesar de todo, y obligar a las autoridades a ir considerando otras formas de valorar y de no desestimar las denuncias, porque muchos de estos delitos se cometen ahora sí que en lo oscurito, no hay testigos incluso”.

Ante estas problemáticas que viven las alumnas en particular, y de acuerdo a la falta de respuesta a sus peticiones, sobre todo por este último caso que se registró en la UAQ de Querétaro, están convocando a una próxima manifestación en este municipio el próximo 3 de octubre a las 12 del día, en la que partirán desde las instalaciones del campus de la universidad y hasta llegar a la prepa incorporada a esta institución educativa.