Crónica de una odisea. Tremec

Emilio Luis Castelazo de los Ángeles.

“Corrían un elefante y su gran amigo, un joven ratón, por una hermosa planicie africana. Era el mediodía y hacía un calor sofocante… hacen una pausa y el ratoncillo, volteando hacia el espacio recorrido, le dice a su amigo: ¿ya viste el polvaderón que venimos levantando?”

Así nosotros desde esta columna, como el modesto roedor, le gritamos al universo en el que vivimos: “¿Ya vieron el polvaderón que venimos levantando?

TESTIMONIO 1964 A 1991 (5ª). José Rivera Frausto.

Año 1983. Entorno de Tremec

En este crucial año, a nivel nacional se inicia un programa de austeridad centrado en combatir la inflación y asegurar la producción de alimentos. Por su lado, la industria automotriz pone énfasis en el fortalecimiento en la exportación de vehículos, más que en el rubro de autopartes. Muy importante resultó el anuncio de la entrada de México en 1994 al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) que eliminaría las limitantes en permisos previos a la importación. Además, la industria automotriz norteamericana busca reducir el peso vehicular y mejorar la relación potencia/peso en sus vehículos y poder emigrar así al uso de la transmisión de aluminio.

La división transmisiones reduce prácticamente a la mitad su programa de ventas de transmisiones de 1980 a 270,000 unidades. Pero sin duda, la acción más importante fue la aplicación en Tremec del recurso analítico llamado FODA: Fortalezas / Oportunidades / Debilidades / Amenazas.

Fortaleza, al contar con una fuerza trabajadora competitiva y responsable; con un joven grupo de nivel gerencial, sustituto del personal extranjero; al prescindir de ejecutivos que no visualizaron ni se ajustaron al cambio; firmando contratos de exportación en dólares por tres años.

Oportunidad al tener una renovada área de Recursos Humanos; reconocer los beneficios de un entorno estatal en crecimiento y una política bancaria en una dinámica interna de alta inflación, ofreciendo altas tasas de interés en depósitos; al contar con un grupo de técnicos en Informática altamente calificados y abiertos al cambio; contar con una oficina en Estados Unidos para compras y atención a clientes; contar, con el sistema de fabricación ‘Z’ en vías de consolidación a partir de pequeños grupos de operarios.

Debilidades, al no contar con un producto propio, ni contar con talento suficiente en Ingeniería de Diseño y muy grave, no tener dominadas las técnicas computacionales conocidas como CAD y CAM; de ser una empresa con una carga financiera al tener más de 5,000 personas en la nómina; con un inventario de 2,500 máquinas de bajo rendimiento y antiguas.

Amenazas, al ser una entidad maquiladora con diseños no propios; al ser una empresa mexicana amenazada de quedar desprotegida por decretos nacionales destinados a la industria automotriz y específicamente en el rubro exportaciones; en un entorno inquietante y crítico en la industria automotriz de norteamérica, resultado de la presencia de las innovaciones en los autos europeos y asiáticos al ofertar mejores diseños y de mejor calidad, pero, sobre todo, con precios muy competitivos. A nuestros vecinos los hacían ver incompetentes sus propios retrasos y errores internos.

La estrategia vía el análisis operativo FODA mencionado, permitió ver que teníamos en nuestro haber, más fortalezas y oportunidades que debilidades y amenazas, por lo que comenzamos con un plan de ataque seleccionando primero aquellas variables internas e ir avanzando en los distintos frentes y de una manera lógica y hasta divertida, como si fueran palillos chinos. Nuestro primer paso fue cambiar el método de producción: empujar en vez de jalar, producir lo que requieres, no lo que tengas guardado.

Segunda acción. Explicamos ampliamente el sistema de fabricación ‘Z’ a los jefes y al personal de servicios de las 20 líneas en que se dividió la planta, con la idea formar células de producción integrales. apoyados por el correspondiente sistema de información computarizada, la que estaba conectada a la red general de la planta. El supervisor de cada unidad productiva, podía ahora reportar las entradas y salidas de un proceso de manera integral.

Nuestra tercera acción fue iniciar la logística de los cambios acordados:

1.- Desmantelamiento de la Línea Transfer de cajas y cancelación del proyecto Tremetal. 2.- Esta acción nos generó espacios físicos para poder agrupar las piezas de barra hueca y tubos de acero rolados en frio (esta área generaba menos material por cortar y era más eficiente en tiempos de maquinado). 3.- Identificar proveedores externos para suministrar horquillas y palancas, dejando aún más espacio en planta 3. 4.- En lo que fue el área de tornos, habilitar un grupo de reconstrucción y reparación de máquinas al aire libre. 5.- En este mismo edificio de tornos, habilitar un Departamento de Ventas de refacciones con sus propias funciones administrativas y como almacén. 6.- Finalizar con la desincorporación del Departamento de Tornos en la planta 2 de maquinado de engranes, aplicando el concepto ‘Z’. 7.- Cambiar al concepto de forja neta para reducir el exceso en movimientos de materiales en maquinado de engranes. 8.- Migrar el sistema de información de una enorme maquina centralizada, a un sistema de redes con un sofisticado software para controlar la producción, incorporando las técnicas Cad para Ingeniería del Producto y Cam para Ingeniería de Manufactura. 9.- Reubicar geográficamente a Michigan Export desde Jackson a Detroit, ambas en el estado de Michigan y convertirla en una comercializadora. Con esta acción buscábamos: a) Terminar con nuestro único representante para venta de refacciones en USA; b) contratar un Director General y personal de ventas para convertirla en una Trading Company, y c) Dejar este nuevo enfoque estratégico y sus implicaciones, al personal de Michigan Export, para que internamente decidieran sobre este cambio en la estrategia de ventas. 10.- Optimizar funciones y operatividad de la estructura del grupo corporativo recién creado en 1980.

Como cualquier cambio, esto genera inquietudes en cualquier organismo, pero igual permite evolucionar su dinámica interior. Así ocurrió en Tremec. Al ser graduales los cambios, en el personal involucrado comenzaron a surgir buenas ideas al aceptar las medidas adoptadas. Sin embargo, ante dudas o temores por estos cambios, algunas personas de las áreas afectadas se vieron incentivas a abandonar el barco en busca de nuevos horizontes. Esta reacción coadyuvó a reducir la plantilla de personal. Toda esta dinámica interna requirió de un renovado esfuerzo en dos áreas fundamentales: Capacitación y Seguridad Industrial, por lo que ambas salieron en busca de nuevos y renovados métodos y sistemas.

Durante 1983 mejoraron sensiblemente los niveles de eficiencia en las áreas afectadas, así como los positivos resultados al haber recuperado el efecto resultado de las liquidaciones del personal en el ese mismo año. En todo este fenómeno en el que las acciones fueron no solo bienvenidas, sino que el personal participó en su análisis al contar con información veraz y oportuna, por ejemplo, de las dificultades del mercado y de la inminente reducción o quizá cancelación del programa de exportación.

Finalmente el personal de Michigan Export analizó las opciones propuestas y decidieron por el cambio a Detroit y la contratación de personal de ventas incluyendo un director general. Esta decisión incluyó el finiquito con Duffy, representante externo de ventas de refacciones Tremec en Estados Unidos, la que nos presentó con sus contactos en Nueva York y Chicago, quienes nos proporcionaron los nombres de los fabricantes de refacciones Tremec, llamados Willfitters. Como acciones resultantes de todos estos movimientos, se finiquitó al personal que no quiso relocalizarse; en algunos casos se aumentaron sueldos y finalmente, se compensaron los gastos inherentes a los cambios realizados.

En resumen, en 1983, la urgente reingeniería de Tremec estaba en proceso. (Continuara 6ª. 1984).

GRAN ODISEA, CICLO: 1978 A 2004 (5)

Roberto Escoto García.

Primera etapa: Ingeniería de Manufactura (Ensamble).

Así las cosas, compañeros y, antes que nada, porque luego se me olvida, les comparto una foto de mi nieto/a en camino, de quien les hablé la semana pasada, siendo su segunda presentación en sociedad, bien cobijado-a en el vientre de mamita Maricela, junto a mi hija Andy.

Algunos lectores, abuelos y con nietecitos, ya sabrán que si no es uno quien lo comparte, nadie lo hará.

Por otra parte, debo decir, que acerca de la columna anterior, he recibido noticias gratas de seguimiento tanto de colegas, como de proveedores de maquinaria y equipo, interesados en los temas tratados. Por ejemplo, el Ing. Pedro Bade (Maquitec, Maquinas Y Equipos Técnicos, S.A. DE C.V.), chileno de nacencia y queretano de vivencia en San Gil, quien me solicitó tocar posteriormente el tema del proyecto en el que estuvimos involucrados durante una etapa crucial del arranque de los nuevos retos de TREMEC, tal como lo menciona el Ing. José Rivera en su excelente crónica seriada que nos comparte en este mismo espacio.

Asimismo, he recibido muestras de interés de colegas que leen y aportan al imaginario, hurgando en su memoria, como lo son: Manuel Arellano, conocido en el bajo mundo de la Ingeniería de Manufactura como “El Vencedor” (ver foto), Javier García (desde Saltillo Coah.), Ismael Barrón (oaxaqueño, desde Munich), Victor Lumbreras (desde su natal Zacatecas), entre otros.

Retomando el hilo de mis primeros pininos en ensamble, recuerdo gratamente una jocosa historia, en relación con nuestro jefe, el Ing. Luis Leopoldo Fernández, de quien tengo gratísimos recuerdos y de quien tuve la fortuna de aprenderle muchísimo al realizar algunos viajes técnicos, atendiendo a clientes. Mi coordinador el Ing. Jorge Sánchez y el Ing. Fernández eran excompañeros de la UAQ, situación que no fue suficiente para que Jorge se sintiera no muy bien tratado por su amigo, pues su excelente calidad como coordinador, no se reflejaba en un pago justo. Jorge le reclamaba y le decía que “no le hacía justicia la revolución”.

De mi paso por ensamble, mi máximo honor fue conocer y tratar a dos extraordinarios profesionales, ingenieros, caballeros y grandes personas: don Carlos Elías (+), así como don Francisco Torres, habiéndonos reencontrado recientemente en Case New Holland (CNH), vecinos de TREMEC. Carlos llegó después que yo, en 1982 y su primer coordinador fue el Ing. Ramón Ayala. Igualmente, valioso fue el Ing. Ladislao Martínez, mi jefe, a quien recuerdo muy bien. Nos encontramos recientemente en un grupo de chat de puros “Ings. de la NASA y la Tortilla” que formamos el Ing. Enrique Fernández y yo. Le pedí de favor a Ladis, que refrescara su memoria, para apoyarme con datos y algunos hechos, pero lo que me refrescó fue otra cosa…que él si trabaja, y ¡no como otros! (Lo que es, es…ji ji).

En siguiente entrega de esta saga, terminaré con algunas anécdotas más de mis experiencias en Ensamble, dentro de este serial semanal del diario Noticias de Querétaro, que, dicho sea de paso, tan gentilmente nos otorgan, (Continuará 6a.).

