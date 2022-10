Piden Filosofía renuncia de rectora García Gasca

Piden creación de un instituto de transparencia sobre las denuncias de violencia de género

Por Jahaira Lara

Noticias

Estudiantes de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) exigieron la renuncia de Teresa García Gasca cómo rectora de la institución, en el marco del paro de labores que se mantiene desde las primeras horas del 30 de septiembre por la falta de atención a casos de acoso que enfrentan estudiantes.

En este sentido, a través del escrito de la comunidad estudiantil, se pide en primer punto que haya atención psicológica en todas las facultades, acompañamiento psicológico a las víctimas que han sufrido de violencia dentro de la institución, reformar protocolos de acción de la UAVIG.

Por otra parte, se solicita a la rectora presentar informes sobre los avances alcanzados respecto a las denuncias de violencia de género que se interpongan, la creación de un instituto de transparencia sobre las denuncias, que se genere dentro de las aulas para eliminar todo tipo de violencia.

Dentro de los once puntos que se abordan, también se exigen campañas de concientización con perspectiva de género para educadores y la comunidad estudiantil, que no haya represiones en contra de quienes participan en el paro estudiantil y que el material visual o audiovisual, así como listas con nombres, sea eliminado y no sea utilizado.

Además de que la Facultad de Filosofía sea incluida en la entrega de todo tipo de información, a pesar de no ser federada.

Cabe destacar que la unidad académica, fue una de las que se sumo al paro de labores con la toma que hicieron los estudiantes de las instalaciones del Campus Centro Histórico.