Reconstruir el tejido social: R. Cabrera

Por Josefina Herrera

Noticias

Roberto Cabrera Valencia, presidente municipal de San Juan del Río.

Respecto a los casos que se han registrado en algunas instituciones educativas de San Juan del Río, sobre agresiones entre los alumnos, y el último que se mencionó de la secundaria Reyes Heroles, en el que un menor fue rociado con alcohol por sus compañeros, el presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia señaló que es importante seguir haciendo equipo para erradicar este tipo de situaciones.

El edil sanjuanense manifestó que considera importante diario llevar el mensaje a los padres de familia de estar atentos a las conductas y actividades de sus hijos, pues de esa manera se pueden evitar situaciones de riesgo para la población.

“Lo que estamos haciendo es todos los días hacer equipo con los sanjuanenses en todos los temas, es una tarea de todos tener una Modelo de Ciudad y Municipio, y parte de ese nuevo modelo, lo hemos dicho, que reconstruyamos los valores, los valores de familia los valores de nuestros mayores, me refiero a nuestras abuelitas y abuelitos, y digo muy coloquialmente que si ¿alguien tiene una abuelita o un abuelito marihuano?, pues todos decimos que no, ¿a qué me refiero con esto?, aunque parezca chiste pues que ese es el ejemplo a seguir, la familia sanjuanenses siempre ha tenido valores muy arraigados, hoy tenemos una pandemia de las adicciones y muchas de las conductas antisociales, y muchos de los problema que pasan en distintos lugares de nuestro municipio tiene que ver con estos temas”.

En este sentido, hizo mención que para darle un mayor tratamiento en la parte correctiva de las adicciones y en la prevención social, ha estado trabajando muy de la mano con el DIF Municipal, el Instituto de la Mujer, del Deporte, Cultura y el COMCA.

Cabrera Valencia, señaló que es importante que tanto sociedad como gobierno trabaje en la construcción del tejido social para lograr llevar una mayor calidad de vida y no se generen estas problemáticas que dañan la imagen de los sanjuanenses.

“Muchas veces todo lo que nos está generando situaciones que tenemos que enfrentar, que bueno, pues son parte de eso, descomposición que llamamos cuando se suelta el tejido social, esas faltas de respeto escalan en agresiones, esas situaciones que puedan estar pasando en nuestra sociedad, y quiero decirles que tenemos un buen municipio, es decir en un año hemos hecho muy buen ejercicio, la verdad es que tenemos un primer año donde de lo que hemos estado haciendo principalmente de trabajo, y trabajo en equipo, y por eso se llama equipo San Juan el informe, porque haciendo equipo con nuestras familias principalmente vamos a tener más calidad de vida en una escuela, mejores comunidades, mejores colonias, mejores mercados, un mejor Centro Histórico, se va a hablar de San Juan del Río de las cosas positivas”.

Declaró que los sanjuanenses tienen que seguir el ejemplo del gobernador del estado, Mauricio Kuri González, de un trabajo diario, de un esfuerzo por tener un Querétaro de otro nivel, pero un nivel positivo, de inversiones, de mayor crecimiento, de más emprendedores, y de una convivencia familiar sana.

Finalmente, también llamó a la ciudadanía a fomentar la cultura de la denuncia, ya que sólo a través de ella se puede tener una estadística clara de lo que ocurre en San Juan del Río para que se le dé la atención debida y no sólo dejarse llevar por rumores.