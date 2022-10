Erika Buenfil revela que tiene un don paranormal

Hay muchas personas que aseguran que pueden ver fantasmas, éste es el caso de la actriz Erika Buenfil, quien contó que ella tiene el ‘don’ de poder ver gente que ya perdió la vida.

Buenfil acudió como invitada al programa ‘Netas Divinas’, en donde les contó a las conductoras algo que muy pocas personas saben de ella es que puede ver fantasmas, algo que le sucede desde hace varios años.

“Yo los veo y tuve que trabajar porque daba miedo. Un ejemplo, muere un tío y yo estaba haciendo la entrada de una telenovela, el tío estaba en Monterrey, habló por teléfono y me encerró en el camerino, entonces veo a mi tío parado y le digo: ‘Ya te moriste’ porque estaba en el hospital muy grave. Le hablo a mi mamá y le digo: ‘¿Ya se murió?’ y me dice: ‘Estás cabr**”.

Además, la famosa explicó que su hijo también heredó este ‘don’ de ver fantasmas: “Mi hijo también los siente y si huelen feo no son buenos y si huelen bien pueden venir rodeados de ángeles”.

Erika Buenfil aseguró que desde hace tiempo ‘vive’ en su casa y aunque en un principio se asustaba, ahora ya está acostumbrada a verlos.

“Los veo y ya de plano no hago caso. Me pasan cosas como que estaba con mi mánager platicando y me dice: ‘Acabo de ver a tu hijo’ y le digo: ‘No, Nicolás está en el colegio’, pero es un muchacho que vive en la casa, que no le haga caso. Se va mi mánager, voy a la cocina y típico que dejas la bolsa, camino y tiró la silla y yo: ‘No te enojes’. Nicolás y yo corremos y regresa”, contó.

Finalmente, la actriz dijo que ella y su hijo han corrido al fantasma en diferentes ocasiones, pero siempre regresan.

“No me ha dicho nada, lo escuchamos. La otra vez escuchamos un grito, lo corrimos y hacemos todo lo que hay que hacer para sacarlo. A mí no me da tanto miedo porque estoy acostumbrada”, concluyó.