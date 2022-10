“Checo”, piloto del momento

No cabe duda que la victoria de Sergio “Checo” Pérez el domingo en el Gran Premio de Singapur fue cardíaca, pero también vibrante.

Eso fue reconocido por Helmut Marko, el asesor de Red Bull que últimamente se ha caracterizado por criticar duramente al piloto mexicano.

Pero esta vez fue diferente, pues destacó el trabajo del tapatío en el Circuito Urbano de Marina Bay.

“Increíble, desde el principio Checo hizo lo más importante y desde ahí controló la carrera, soportó la presión de Ferrari, ha sido increíble, sin errores. Nuestro objetivo es 1-2 en el campeonato”, dijo Marko.

ENCARÓ A LA PRENSA BRITÁNICA

Sergio Pérez enfrentó a la prensa británica tras la victoria en el Gran Premio de Singapur.

“Estoy súper contento con esta victoria, es un triunfo súper importante para mí, porque este triunfo pone fin a una mala racha en las últimas carreras, y algunos medios de comunicación en la Fórmula 1 lo agrandan todo. Quizá porque soy mexicano, pero si dejo de estar dos veces seguidas en el podio, dicen que Red Bull me tiene que echar y cosas de ésas”, declaró Pérez.

Estas declaraciones surgieron a raíz de los dichos de un medio británico, The Race. “Su temporada había tenido una mala tendencia. Y esa tendencia fue contrarrestada en Singapur, donde Pérez realizó una muy buena actuación, por la que claramente merece crédito.

Sin embargo, también señalaron que “Checo” abusa del discurso de ser mexicano para generar más polémica y no aceptar las críticas. “Algo se le ha metido debajo de la piel en las últimas semanas para que haga referencia específica a esto, y para incluir su nacionalidad”, indicó el medio.

MENSAJE DEL “CANELO”

El “Canelo” Álvarez se ha sumado a las celebridades que han felicitado a Checo Pérez por su triunfo el domingo en el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1.

El boxeador, también tapatío, lanzó en sus redes sociales un contundente mensaje para el piloto de Red Bull. “Checo is the best (Checo es el mejor)”, escribió Álvarez, que en septiembre disputó la tercera pelea ante Gennady Golovkin, en la que salió con la victoria en Las Vegas.