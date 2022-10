Estudiante de la UPSRJ realiza estadía profesional en Pakistán

Noticias

El estudiante de la Ingeniería en Software de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui (UPSRJ), Josué Yahir Rodríguez Sánchez, realiza su estadía profesional en la empresa Alpha Squad en el país de Pakistán, con una duración de tres meses, esto como parte de su formación académica en la institución.

Josué Yahir comentó que esta experiencia le dará muchas oportunidades en su desarrollo profesional para contar con opciones en su crecimiento personal y estar actualizado con las tendencias globales.

“Esto me ha hecho darme cuenta que las posibilidades y los sueños son realizables, eso me rompió la cabeza, me hizo darme cuenta de que uno como persona puede lograr cosas que trascienden en su vida”, puntualizó.

Agregó que México cuenta con la capacidad de capital humano, el cual tiene talento para el desarrollo de tecnologías de la información y comunicación (TIC´s) y debe seguir invirtiendo en las innovaciones que marcan tendencias en el mundo digital.

“Querétaro ha ido creciendo, el hecho de que empresas grandes estén invirtiendo en Querétaro es un buen síntoma de que Querétaro tiene mucho potencial para el desarrollo de software a nivel mundial“, finalizó.

Rodríguez Sánchez es desarrollador de páginas web para Alpha Squad, una empresa que cuenta con clientes del nivel de Toyota y Lexus entre otras en el mundo, cuenta con el cargo de Coding and programming intern, en donde aplica sus conocimientos adquiridos en la Ingeniería de Software en la Politécnica de Santa Rosa.

La estadía profesional del estudiante es gracias a la alianza entre la Politécnica de Santa Rosa y la organización internacional AIESEC México, que a través de su programa Talento Global ofrece pasantías profesionales internacionales que brindan la oportunidad para desarrollar habilidades profesionales orientadas a la solución de problemáticas, empoderamiento de otros y conciencia global, contribuyendo al desarrollo de las empresas y el logro de sus metas.

Actualmente, la UTSRJ se encuentra en convocatoria de admisión hasta el 11 de noviembre de 2022 para ingresar en enero 2023, con la finalidad de estudiar Ingeniería en Software, Ingeniería en Metrología Industrial, Ingeniería en Robótica Computacional, Ingeniería en Sistemas Automotrices, entre otras.