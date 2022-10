Ingrid Coronado se molesta con lectura del testamento de Fernando del Solar

Ingrid Coronado apareció en el programa Ventaneando para promocionar su libro ‘Mujerón’; sin embargo, durante la emisión recibió los cuestionamientos con respecto a que ya se dio lectura al testamento del padre de sus hijos menores, Fernando del Solar.

Tras hablar del duelo que ha vivido con los niños, la periodista Linet Puente comentó: “a la redacción llegó la noticia de que el testamento de Fer fue abierto ya. Primero preguntarte, ¿tú qué sabes del tema?”, a lo que Coronado replicó: “¡Qué rápidos!”.

Tras la respuesta de Ingrid, Pati Chapoy comentó: “hicimos una síntesis. El departamento de la colonia Del Valle será para sus hijos Luciano y Paolo, el usufructo vitalicio de ese departamento para los papás de Fernando, lamentablemente el señor Norberto ya falleció, entonces quedaría la viuda, la señora Rosalinda”.

A su vez, Puente añadió: “su viuda Anna Martínez Ferro tiene los derechos de propiedad de otro departamento en la Benito Juárez, así como del cajón del estacionamiento respectivo, que el menaje de otro departamento ubicado en Periférico Sur es para la misma Anna Martínez Ferro, que el resto de sus bienes presentes o futuros son para sus hijos, que la albacea del testamento es Anna Martínez Ferro, como tutriz de sus hijos nombra a su hermana María Eugenia Cacciamani. El testamento fue firmando el 10 de marzo del 2020”.

Posteriormente, Coronado manifestó: “Evidentemente yo no esperaba que el testamento saliera de esa manera, porque evidentemente, y lo digo porque ya ustedes conocen toda esa información, no es que la haya dado yo. Sobre lo de la casa del Pedregal, lo del departamento en La Florida, hay como varias cosas que me imagino que vendió, que deben estar en la cuenta de banco, para que mis hijos se quedaran con la cuenta de banco tendría que haberlo especificado en el testamento, esto es importante que lo sepan, las cuentas de banco son para el beneficiario en la cuenta de banco”.

De la misma manera, la presentadora de televisión recalcó: “Hoy por hoy no tengo la información de los beneficiarios de la cuenta, solo sé que no son mis hijos y que no soy yo, porque por eso no me pudieron dar la información. Ese asunto sí me sorprendió, honestamente, yo no esperaba que dejara a mis hijos desprotegidos de esta manera, pero lo que diga el juicio de sucesión, es una obligación que tenemos los padres, yo por mí no me metería en otro juicio, pero es algo que tenemos la obligación de hacer, por lo tanto, veremos lo que sucede en ese momento”.

Al recordar el tema del departamento en Cuernavaca, mismo en el que Fer pasó sus últimos días junto con su ahora viuda, Ingrid comentó: “está en un fideicomiso, era de los dos, pero al faltar una de las personas del fideicomiso es para la otra persona, él estuvo viviendo ahí estos últimos 8 años, y actualmente su viuda vive de forma ilegal en el departamento. Yo no había querido hacer ningún movimiento porque estaba respetando que también estaba pasando por un proceso, y nosotros también […] hubo una noticia que hablaban de que ya lo había vaciado, mis abogados investigaron, y efectivamente, cuando él había muerto, me parece que, a los 15 días, ya no había muebles, no había cuadros, no había refrigerador, no había nada, evidentemente lo va a tener que regresar, pero ese es un trámite legal que no he iniciado”.

Antes de retirarse del programa de espectáculos, Ingrid Coronado reflexionó sobre todo lo que ha pasado tras la muerte de su expareja y mencionó: “Lo que me da tristeza que, a lo largo de 10 años, yo sí pude ver esta versión de él como persona, con respecto a mí, pero nunca me imaginé que dejara desprotegidos a mis hijos, […] finalmente esta no es la noticia que yo esperaba, yo hubiera querido otras cosas”.