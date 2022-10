Lidia Ávila comparte emotivo mensaje tras la muerte de su hermano

Lidia Ávila, integrante de OV7, compartió con sus seguidores una dolorosa despedida en redes sociales dedicada a su hermano, de quien hasta el momento se desconocen las causas de su deceso.

La artista que es la menor de 6 hermanos tuvo que despedir al “tío consentido de sus hijos”, con un mensaje en el que refleja el dolor de la partida, acompañado de algunas imágenes en las que aparece junto a él.

“En qué momento gordo de mi alma, mi gordo de oro, porque tan pronto??? mi compañero incondicional, el que siempre estaba para todos a la hora que fuera, el alma de todos los lugares a los que iba, al que todos querían, mi cantante favorito, el que preparaba los mejores tragos, el que me enseñó a manejar en un bocho, el que me acompañaba desde chiquita a todos mis ensayos y giras, el que siempre me pedía boletos, el que más molestaba a mis hijos y aun así era el tío consentido, que vamos hacer sin ti? Que no eras el que nos iba a cuidar a todos??? (sic)”, inició la intérprete.

De la misma manera, Lidia manifestó que, pese a lo doloroso de la noticia, hay una parte en su alma que se encuentra en paz. “Te amo, te amo y me quedo tranquila porque siempre te lo dije, una parte de mi corazón se va contigo, ahora ya estás con tu hijo y mi hija, con nuestros abuelos y con la tía rurry, descansa en paz querido hermano, que Dios te tenga en su gloria 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 Nos volveremos a ver (sic)”.

A escasos minutos de su publicación, diversos familiares y amigos del medio artístico como Yuri, Benny Ibarra, Mariana Seoane y Melissa López, entre otros, se hicieron presentes en la publicación para enviarle sus condolencias y cariño a Lidia.