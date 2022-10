Llama COTAS AVSJR al cuidado del agua

Por Josefina Herrera

Noticias

La Asociación Civil del Comité Técnico de Aguas Subterráneas (COTAS AVSJR), hizo un llamado a la población para cuidar de la extracción del agua de los mantos acuíferos y hacer un buen uso de ella, ya que de no hacerlo en un futuro podría traer graves problemas, como hundimientos o microsismos en la región.

Paola Ramírez, gerente operativo de esta organización no gubernamental, refirió que en lo correspondiente a Amealco y San Juan del Río, que es por donde atraviesa el río que viene del Panuco, el abatimiento es altísimo, y el volumen que se extrae es más que la recarga, por lo tanto es importante tomar conciencia desde este momento sobre el uso que se le está dando a este vital líquido.

“Los municipios que abarcan el acuífero es Amealco y San Juan del Río, que es en donde pasa el río, y pues sí, en Amealco son mayores a cuatro metros y en San Juan del Río de tres a cuatro metros, en otras zonas de dos a tres metros, está diferencial, pero si es altísimo el abatimiento, entonces no es como que tengamos el agua asegurada para muchísimos años, incluso como es muchísimo el volumen que se extrae es imposible poder asegurar eso, y además porque el acuífero no es como que esté solo, el acuífero tiene conexión con otros que también son sobreexplotados, y que claramente la recarga del acuífero es mucho menor a la extracción, y yo te estoy hablando que es un abatimiento de dos metros anua”.

En este sentido, indicó que han buscado acercamientos con los alcaldes tanto de Amealco como de San Juan del Río para echar andar proyectos que aseguren que el agua perdurará por mucho tiempo más, sin embargo, el presupuesto para ellos por ahora es insuficiente para llevarlo a cabo.

“Claramente si nosotros no cuidamos la extracción o buscamos otras fuentes superficiales de agua, sobre todo el tratamiento de agua, y el rehuso del agua, darle circularidad al agua pues no se va a poder llegar a ningún lado, y si toda esa zona es crítica, toda la zona de Amealco y San Juan del Río es una zona crítica, incluso hemos tratado de manejar algunas propuestas con todos ellos, con los presidentes municipales actuales pero si es una labor titánica porque implica una inversión en obras”.

Señaló que es necesario que la población en general lo tome en cuenta, ya que el agua no está garantizada para siempre, y menos si no se hace un uso adecuada de ella, por lo tanto, si no hay conciencia de este problema en unos años comenzará a padecerse.

“Entonces que esté asegurado no porque el agua siempre está condicionada a los acuíferos aledaños, y a la otra demanda también de otras ciudades grandes”.

Cabe señalar que COTAS es una organización que se dedica a monitorear el agua subterránea, así como de fuentes superficiales, por lo cual promueven una gestión integral del recurso hídrico para que sean utilizadas ambas debido a que el acuífero se encuentra sobreconcesionado, y al extraerse el afluente de más traería mayores consecuencias.