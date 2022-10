Periodista ofrece disculpa a Verónica Castro

Verónica Castro provocó gran conmoción al anunciar el cierre de su cuenta de Twitter, dejando en claro que no regresará a la red social hasta que Jorge Carbajal y Gustavo Adolfo Infante, ambos comunicadores, se disculpen por haberle faltado el respeto.

La presentadora y actriz, que en breve cumplirá 70 años, se colocó en la mira por supuestamente mantener pláticas inapropiadas con niñas menores de edad a través de Zoom en tiempos de pandemia, según informó el canal de YouTube “En Shock”, programa de espectáculos conducido por el youtuber Jorge Carbajal y el creador de contenido El Filip.

Tras este escenario, Vero escribió: “Queridos amigos y amigas de esta ventanita, tengo gran dolor de comunicarles que por el momento queda cancelado este Twitter hasta que #jorgecarbajal y #gustavoadolfoinfante pidan disculpas públicas por sus agresiones, mentiras y faltas de respeto hacia mi persona. 🙏”.

Por su parte, el periodista Gustavo Adolfo Infante aprovechó las cámaras del programa Sale el Sol, para referirse a este señalamiento y, aunque no considero ser culpable del reciente escándalo que vive, le ofreció una disculpa a la madre de Cristian Castro.

“Me queda muy claro, que en ocasiones hablo de más y que tengo la boca muy grande, y el hocico muy grande, y luego digo cosas, quizás fuera de lugar, en esta ocasión no tengo por qué tomar una culpa, una responsabilidad que no me corresponde, porque desde que salió de este señor youtuber yo dije ‘no ha presentado una prueba, me parece una falta de respeto lo que está haciendo’, y hablé de él, me parece que es un mequetrefe y no se vale que hablé así de la señora Verónica Castro, eso fue lo que yo dije”, explicó el periodista.

Acto seguido, Infante manifestó: “Critiqué al fulano este, y la señora Verónica Castro dice que cierra el Twitter, si yo tengo que ofrecer una disculpa por algo que no hice, Vero yo te ofrezco una disculpa, pero no lo dije yo, y yo no creo que hayas hecho absolutamente nada, creo que es de una mente torcida como la del señor este, el que malinterpreta cosas, pero bueno, de mi parte están ahí unas disculpas que no tuve por qué haber dado”.

Por su parte, Jorge Carbajal únicamente se refirió al tema en su cuenta de Instagram, y tras colocar la captura de pantalla con el mensaje de Castro, únicamente escribió: “#bonitanoche Ya voy corriendo!! 🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️ No, mejor mañana!! 😆😆#mequedeenshock #veronicacastro #escandalo #youtube #youtuber #love #happy #mexico #petlovers #blessed #avemaria”.