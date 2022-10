CRONICA DE UNA ODISEA.TREMEC.

XLV.

Emilio Luis Castelazo de los Ángeles.

Un giro violento.

Bajando por la suave pendiente de La Cuesta China, recién casado a los 27 años de edad y con una ilusión fija en la mente, me dirigía a mi primera cita en Tremec. José Luis Rueda Trujillo, responsable del área de Relaciones Industriales, me recibiría a las 10 de la mañana. Por segunda vez en mi vida, pisaría esta tierra queretana, pues en 1954, acompañando a mi amigo Esteban, daba de alta las placas del auto, ahora a su nombre, que su abuelo le había heredado. Ya en terreno plano, me encuentro con el Libramiento Norte (hoy BBQ) y después de algunas anécdotas, llego a mi cita con José Luis con quien desarrollé una amistad duradera.

Crucé los arcos ya como Jefe de Personal, los mismos arcos de siempre al frente de Tremec, un 1° de junio de 1966, dándome la bienvenida el inolvidable Antonio Rodríguez Casahonda. Comenzó así, mi odisea en la institución que me formaría integralmente tanto en lo personal, en lo familiar, en lo comunitario y responsable de uno de los pilares fundamentales de toda empresa: el factor humano.

Llegué a la ciudad capital del estado, cuando en un señalamiento carretero, rezaba: 70 mil habitantes. Han pasado algunos años, si, más de medio siglo de vivencias. Vi crecer esta ciudad como cuando te toca ver a un chico alcanzar su voz y convertirse en hombre. Una escena entrañable y aparentemente insignificante, de autor anónimo y que muestra un rincón del Querétaro de los años, 70’s. Esta foto me inspiró a platicar con ustedes de esta anécdota cuando en 1966 me integro a la gigante, generosa y siempre Alma Mater: Tremec.

Plaza de Armas, frente a la entonces sede municipal de Querétaro.

MICROSCOPIO (32)

José Sosa Padilla

Anécdotas del pago de la nómina.

A cada sobre y ocasionalmente, llegaban a faltar 20 centavos al momento de pagar. Por su escaso monto, no afectaba la economía de los trabajadores, pero aún siendo así, multiplicada por el número de sobres “rasurados”, llegaba a representar una cantidad muy importante. Además, igualmente, algunas monedas salían de los sobres, cayendo en la arquilla que los transportaba. ¡Qué buena propina extra para el pagador!

El manejo del pago de la nómina en efectivo, provocó la ambición de delincuentes que, lamentablemente, propició la realización de asaltos violentos en la ciudad. Pero la tecnología ha llevado a las empresas a pagar a sus trabajadores con depósito en el banco, evitando el riesgo del manejo de efectivo y en muchos momentos, el consecuente intercambio entre los trabajadores al pagar o cobrar dinero que se debía, distrayéndolos de sus tareas.

Las placas de identificación personal.

Como elemento de identificación, de todo el personal de la empresa, se diseñaron unas placas metálicas, como gafetes militares, para colocarse al pecho. Ostentaban el logotipo de Tremec, nombre y foto de la persona. El número asignado a cada trabajador era de mayor tamaño para ser más visible. Yo portaba orgullosamente el número 147. En la época que narro, éramos realmente pocos trabajadores y, como una gran familia, todos nos conocíamos sin necesidad de una credencial o algún otro documento similar, como las placas descritas, de tal suerte que jamás se le solicitaba a nadie que mostrara una identificación. Así transcurría nuestra vida. No recuerdo cuándo dejó de funcionar este sistema de identificación.

Estando en eso, un día dieron la instrucción en vigilancia de solicitar la identificación a todos trabajadores de la empresa. Si no la mostrabas, te impedían la entrada. Pues resulto que un día, una de esas personas, fue el C.P. Luis Arturo Vélez Castelazo, mi estimado jefe, Contador General y a quien, a pesar de su nivel jerárquico, el vigilante le negaba el paso. Después de varios minutos, el jefe de vigilancia le permitió el acceso. Ese mismo día, era día de pago y a los pagadores se les dio la misma instrucción: si el trabajador no muestra su identificación, no se le entrega el sobre. Horas más tarde se presenta a cobrar su “raya” el celoso vigilante que le había impedido el paso al C.P. Luis Arturo y al solicitarle su credencial, resulta que no la traía, por lo que le fue negado el sobre. Fue llevado ante el Contador Vélez, para que diera autorización de realizar el pago. No les cuento cuál fue la reacción del Contador que tuvo la oportunidad inmediata de tener el desquite de lo sucedido esa mañana.

La nueva máquina contabilizadora

La modernización no podía estar ausente en el Departamento de Contabilidad y así, llegó el día en que se dejaron de usar las tarjetas auxiliares de Libro Mayor, comúnmente conocidas como “Kardex”. Estas eran llenadas diaria y manualmente con pluma o con lápiz, por lo que nos ganamos el mote de los “arrastralápiz”. La empresa adquirió una máquina contabilizadora marca Monroe, de las que sólo utilizaban los bancos para mantener su contabilidad al instante y de las que nos habían platicado en la escuela, en la materia de Sistemas de Contabilidad, hablando del Sistema de contabilidad por copia. La máquina imprimía en la tarjeta individual, la operación, el cargo o el abono, según correspondiera, y quedaba una copia en una hoja que correspondía al libro diario. La persona que fue capacitada para manejar esta máquina y que resultó ser un eficiente operador, fue el joven Martín Rodríguez Solorio. Esta contabilizadora dejó de funcionar cuando fue sustituido su trabajo por la computadora de la que hablaremos después. (Continuara 33)

TESTIMONIO 1964 A 1991 (6ª). José Rivera Frausto.

Año 1984

TREMEC División transmisiones

Para el año 1984, aún cuando todos los programas internos de la empresa estaban funcionando bien, quedaban tres pasos importantes para resolver en este mismo año.

1.- Encontrar a quien venderle la producción excedente de maquinados en vista de la inminente reducción en las ventas de exportación de transmisiones.

2.- Buscar aumentar las ventas de refacciones en Estados Unidos, al tener mayor capacidad productiva en la planta.

3.- Optimizar el flujo de dólares ingresados a la empresa, en un mercado escaso en dólares.

INICIO DE TREMEC TRADING COMPAÑY (TTC)

Nuestro análisis interno, indicaba que una estrategia de ventas era mejor frente a la de resolver asuntos de compras en EUA. Así se decidió transformar la marca Michigan Export como agencia de compras, a una compañía comercializadora registrada como TREMEC TRADING COMPANY (TTC), cambiando su domicilio de la ciudad de Jackson a la de Detroit, en el mismo estado de Michigan. Este esfuerzo renovador lo dirigió un nuevo director general, surgido de la recomendación de los integrantes de la compañía recientemente relocalizada. Igualmente, se contrataron vendedores de refacciones con la marca Tremec, sí como un equipo de vendedores con conocimiento técnicos y de ventas para atender a los principales clientes.

Desde la nueva dirección general de TTC, se diseñaron algunas acciones para vender refacciones y atender los clientes dejados por Duffy y encontrar renovadas formas de comercializar, como la contratación de 3 vendedores técnicos para la atención a nuestros principales clientes, empresas que debían ser una valiosa fuente de información para conocer el mercado de los principales fabricantes de transmisiones en USA, Europa y en México, investigar dónde o a quién compraban autopartes. Con toda esta valiosa información, integramos una base de datos que nos permitía estar actualizado para tomar mejores decisiones:

Fabricantes en el mundo de transmisiones similares a las Tremec. Fabricantes en el mundo con tecnologías más avanzadas y/o con características diferentes a las de Tremec. Fabricantes mexicanos de Autopartes que vendían a la industria automotriz en Detroit.

Acciones tomadas en base a esta información: a). Se compraron transmisiones y/o engranes de las siguientes compañías: Borg Warner de GM, Mazda de Ford, New Process Gear de Chrysler, ZF y Getrag de Alemania, Eaton, Rockwell y Cummins de Estados Unidos. Engranes de la transmisión AM General, fabricante de los vehículos Hummer, transmisiones modificadas del Aftermarket como Shelby, Doug Nash y otros. Con todos ellos iniciamos contactos para ofrecer nuestros servicios de comercialización a través de TTC en Michigan y en el mercado mexicano desde Querétaro. Esta estrategia nos permitió desarrollar vínculos profesionales con personas claves en compras e ingeniería en las empresas mencionadas. b). Se visitaron a fabricantes de engranes Tremec para que comercializaran en vez de fabricar engranes como refacciones en Estados Unidos: les ofrecimos nuestros engranes hechos en Querétaro, empacados con su marca como originales, utilizando el texto Original Equipment Manufacturer o sus siglas en inglés: OEM (Venta directa desde el fabricante garantizando calidad original y precio sin intermediarios). c). Se diseñó un área de controlaría y finanzas, como una red continua de comunicación con Querétaro, con la finalidad de expeditar la cobranza y establecer cuotas financieras en operaciones de compra y venta de productos no Tremec. d). Asistimos a varias sesiones de corte técnico para analizar las diferencias en ingeniería, mercadotecnia y costos de las marcas americanas contra las europeas y asiáticas. e). Dinamizar las acciones y estrategias de cómo implementar cambios internamente para lograr ser más competitivos vía ingeniería simultánea, implementando nuevos sistemas de información, así como actualización en las tendencias en el mundo del diseño de futuros modelos en la industria automotriz.

A finales de este año de 1984, tuvimos buenas noticias y avances: 1. llegaron los ya esperados avisos de cancelación de las exportaciones a Chrysler, GM y Ford , junto con premios de proveedores cumplidos y confiable. Especialmente el Q1 de Ford. 2. En lo general, los programas en Tremec estaban funcionando bien, destacando en especial las áreas de Ingeniería de Manufactura e Ingeniería del Producto, donde se sustituyó la técnica del dibujo en restirador, por el de dibujo en computadora. 3. Costó más trabajo la introducción de una nueva red de computadoras, sustituyendo el mainframe, debido principalmente a la capacitación requerida para aquellas personas que iniciaban sin haber tenido contacto formal con sistemas de computación. 4. El plan de reconstrucción de maquinaria en planta resulto muy eficiente y se consiguieron proveedores de componentes de Japón con calidad y buen precio. 5. En la forja neta, logramos la cooperación libre y entusiasta de la planta de transmisiones Clark de Brasil. 6. Continuamos con la política de liquidación del personal que voluntariamente deseaba retirarse y poder invertir su liquidación ya fuera iniciando su propio negocio o en el mercado especulativo que llegó a pagar más del 10% mensual de intereses.

Finalmente, podemos decir que los resultados de la División Transmisiones en el año que comentamos, 1984, se debieron al volumen de productos de exportación y a la venta de refacciones de la transmisión 265 en el mercado nacional. Aunado a esto, los excelentes resultados de TREMEC TRADING COMPANY (TTC) por la venta de refacciones y por el financiamiento cobrado por venta de refacciones y de compras No Tremec. (Continuara 7ª. Tremec 1985).

