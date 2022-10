ILe, se echa un “traguito” con Laferte

La puertorriqueña ILe

(EL UNIVERSAL).- La puertorriqueña ILe y la chilena Mon Laferte se echan un “traguito” musical en contra del machismo.

Las cantantes se conocieron hace años en los Latin Grammy y ahí vieron que tenían una conexión creativa.

“Todo fue a la distancia, y fue algo raro y difícil en cuanto a tiempos, Mon estaba embarazada, aún la pandemia estaba presente, pero se dio una buena comunicación”, dijo ILe en entrevista.

La cantante explicó que le pasó una primera impresión del tema “Traguito” a Mon, quien le agregó algunos versos y todo su estilo. “Es un bolero como de barra, feminista, porque la canción habla de desaparecer esos micromachismos, y estamos justo en esa reconstrucción.

“El coro dice: ‘No es que fuera difícil, es como quería’, porque en eso estamos, en ser libres y ser lo que queramos ser, ya no estamos para complacer lo que dicta el estándar del patriarcado”, explicó la cantante, que también ha colaborado con Natalia Lafourcade.

“Espero pronto volver a México, he ido muchas veces pero es un país muy grande que nunca te cansas de conocer, siento que me da muy buena energía estar ahí, por su gente, su cultura, su estilo antiguo, me interesa mucho regresar a México”.