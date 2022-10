Se trata de cariño, no de la forma de asar

Luciano considera que, a pesar de que presentó platillos muy interesantes, siente que “se quedó corto”

(EL UNIVERSAL).- Durante su reciente visita a Monterrey, el experto en asados Luciano “El laucha” Luchetti, se dio cuenta de que la comida es algo que une completamente a todos los pueblos de Latinoamérica, porque no hay mucha diferencia en lo que hace un argentino o un regio a la hora de cocinar para la familia o los amigos.

“Más allá de la diferencia en que los mexicanos adoban más la carne o preparan más salsas, creo que el ritual de prender el fuego y cocinar es muy parecido en ambas culturas, que es lo que me parece muy lindo, esa convivencia alrededor del fuego, que luego se cocine carne de puerco o res o se cocinen más salsas, es lo de menos”, dijo el titular del programa Locos x el asado México, cuya nueva temporada está dedicada a la gastronomía de Nuevo León.

Para Luchetti, fue una experiencia muy agradable conocer por primera vez Monterrey, porque no sólo se dio a la tarea de ahondar en las tradiciones culinarias del estado, también en su gente y lugares de la ciudad.

“Siempre he creído que uno conoce la región no sólo visitando los lugares turísticos, también conociendo a su gente. Haciendo el programa me concentré en eso y me fui muy contento”, expresó “El laucha”.

Entre los invitados estuvieron los generadores de contenido Alma Blanco y Héctor de la Hoya “Benshorts”, quienes aseguraron que lo mejor de esta aventura no se vio en cámaras, sino estuvo detrás de ellas, donde se dio una gran convivencia y por el ambiente de fiesta que se hizo; además, se dieron cuenta que aprendieron uno del otro.

Por ejemplo, Alma se dio cuenta que el orden que tiene “Laucha” en la cocina es fundamental, mientras que Héctor descubrió que, más que seguir una receta al pie de la letra, se trata de pasarla bien cocinando.

Héctor explicó que trataron de mostrar que la cocina no sólo cambia de un lugar a otro, también de una familia a otra, secretos que serán compartidos a través de contenidos como éste, con nueva temporada ya disponible a través del canal de paga Discovery Home & Health.

Luciano considera que, a pesar de que presentó platillos muy interesantes, siente que “se quedó corto” con lo que se mostró de la comida de este estado. Por eso, el asador espera que estos cuatro programas cuenten con un buen recibimiento, para que se pueda realizar una segunda parte.