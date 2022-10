El Parkour, un deporte completo

Atletas del Abierto Panamericano de Parkour comparten su experiencia en la disciplina

Por Daniela Montes de Oca

El parkour engloba todos los sentimientos en una sola cosa, compartió Javier “Shabia Rodríguez” el atleta que representó a Querétaro en el Abierto Panamericano de Parkour, quien además destacó que no solo se trata de una práctica urbana, este es un deporte completo, por lo que la nueva pista del parque Alcanfores representa una gran oportunidad para explotar el talento capitalino.

El Abierto Panamericano de Parkour se llevó a cabo en la nueva pista que se encuentra en el parque Alcanfores, lo cual contribuirá a impulsar el deporte en el municipio y poner a Querétaro como punta de lanza internacional.

Así lo ve Javier “Shabia Rodríguez”, quien representó a este estado en la competencia y que platica que en esta disciplina “Experimentas muchas emociones, tristeza, felicidad, orgullo, euforia, muchos sentimientos pero lo bueno de esto es que sólo es en un salto o en un recorrido, una línea. No realmente en algo específico. Engloba todos los sentimientos en una sola cosa”.

Esta nueva pista ayudará a que la ciudadanía se informe sobre lo que es el parkour, ya que como lo define Shabia Rodríguez no solo es una práctica urbana, sino que es un deporte completo ya que es una disciplina de mucha exigencia, “Hay que estar preparado para poder saltar. No sólo es saltar es hacer ejercicio, salir a correr por las mañanas, alimentarte bien y este deporte en general, necesita que estés mental y físicamente preparado para poder entrenar porque no es cualquier cosa”.

A este abierto llegaron atletas de diferentes países como Esteban Pinto, quien es un entrenador profesional y llegó desde Chile, acerca del parkour explica que esta actividad ayuda a desarrollar diferentes habilidades tanto deportivas como emocionales, como la autodeterminación y el autoconocimiento, “Partiendo de conocerse a uno mismo empiezas a conocer lo que a ti te rodea y a respetar lo que a ti te rodea, lo que te permite vivir en comunidad, que eso es lo más importante de nosotros. Si ves a los concursantes que están pasando ahora no sufren el problema del elitismo, que se separan unos con otros. Muy por el contrario, acá los chicos se consideran una gran familia entre todos juntos. Termina la competencia y son tan hermanos como dentro de la misma.”, comentó.

A este concurso, también llegó George Munro que representó a la Ciudad de México y que acerca de sus sentimientos sobre participar en el abierto dijo: “De esta competencia espero divertirme. La competitividad a veces es muy tóxica porque se ponen muy de rivales pero espero más que nada divertirme, pasarla bien. Hacer amigos de diferentes partes del mundo, de todo América y si se puede, ganar”.

Por último, Aldo Reyes Valdez fue juez en este abierto internacional y acerca de cómo evalúa la nueva infraestructura que implementó el municipio de Querétaro, dijo que es fundamental que cuente con las características reglamentarias para hacer cumplir los parámetros de la la Federación Mexicana de Gimnasia, “En el código de la gimnasia tiene que tener ciertas familias de movimientos que son paredes, barras, el piso y los bouls que son movimientos de desplazamiento.

“(Este parque) Está increíble. Está muy bonito, es un esfuerzo que ha hecho la administración de Querétaro que ha apoyado mucho para que se logre porque los atletas juegan su panamericano y su nacional pero también los organizadores”, expresó.

El Parque Alcanfores cuenta con medidas profesionales para la práctica profesional y la celebración de competencias oficiales de parkour, lo que lo convierte en el primer parque público con estas características, en el mundo, pues si bien, existen alternativas con infraestructura validada, su uso es de carácter privado. Al Abierto Panamericano llegaron más de 90 atletas quienes además de competir por las medallas, llegaron a divertirse y conocer a otros deportistas de la República o el mundo.