Luz Mariana, una mujer sin límites

Por Diego González

Sentada en su silla de ruedas, Luz Mariana del Castillo Salas es una persona con parálisis cerebral, lo que le complica el movimiento motriz y el habla, sin embargo, no ha sido impedimento para titularse como licenciada en Psicología y hacer una maestría en inclusión de personas, así como fundar la institución de asistencia privada “Andando”, además de ser conferencista.

Es un claro ejemplo de que los imposibles no existen, por ello envía un mensaje a las personas “sueñen y vuelvan sus sueños realidad; cumplan sus metas porque no hay obstáculos”.

Comparte que su nacimiento fue complicado tanto para ella como a su mamá; su discapacidad se derivó por falta de oxígeno, manteniendo en una situación de gravedad a ambas, por lo que Luz Mariana quedó con parálisis cerebral.

Ante la poca o nula esperanza de vida que le daban los médicos, sus padres no cedieron y buscaron alternativas, recibiendo estimulación temprana y durante sus primeros cuatro años de vida estuvo en una escuela Montessori, teniendo que enfrentar los prejuicios de los papás de sus compañeros de maternal, pues empezaron a quejarse porque ella tenía discapacidad, lo que hizo que los directivos decidieron que ella no podía continuar asistiendo.

“Entonces empezamos a hacer varias terapias como la de lenguaje, estimulación temprana y llevándome a una escuela de educación especial y luego acudí a un programa en Filadelfia, Estados Unidos”, lo que le ayudó en su atención y desarrollo de los 7 a los 12 años de edad.

La discriminación le acompañó en las escuelas: “Muchas escuelas me discriminaron y no me aceptaron y otras no me reconocían mis estudios para acudir a la universidad; hice la primaria abierta y luego exámenes de CENEVAL, secundaria y luego en la prepa abierta”.

Al concluir sus estudios de bachillerato, logra entrar a la Universidad Anáhuac Querétaro, siendo parte de la segunda generación que cursó la licenciatura en psicología de 2007 a 2012.

Resalta que al culminar sus estudios universitarios y obtener su título, “me dio mucha satisfacción y alegría y con ánimo de realizar muchas actividades en el campo laboral”.

Reconoce que “algunas personas prefieren no voltearnos a ver y otras sólo nos observan, se quedan con la idea de que también tenemos discapacidad intelectual, nos tratan como personas pequeñas, como niños”.

De igual manera, Luz Mariana señala que las mujeres (con discapacidad) son más discriminadas que los hombres, y tienen menos oportunidades hasta de salir de sus casas y estudiar.

Por lo anterior, hace un llamado a las personas para que no tengan prejuicios y paradigmas, y no quedarse solo con la primera impresión, que hagan un esfuerzo para conocer en realidad como son las personas con alguna discapacidad, en este caso, con parálisis cerebral.

Subraya que en el país falta mucho por avanzar en el ámbito educación, para que las personas con discapacidad tengan una educación adecuada, “pero ya no se habla de que se está construyendo una accesibilidad y no se habla, tampoco, de la capacitación al personal docente. Debe haber inclusión en integración”.

Comenta que le gustaría que otras personas con discapacidad tuvieran los caminos más abiertos a comparación de lo que ella ha vivido, aunque la sociedad ha cambiado frente a la discriminación, pero falta mucha cultura.

Sobre su vida diaria, apunta que nadie se imagina que, por ejemplo, puede desplazarse sin silla de ruedas, estando en una alfombra o en colchonetas, por lo que es bastante independiente, además de que puede escribir utilizando la nariz en el teléfono y la tablet.

Como fundadora de “Andando IAP”, imparte conferencias sobre inclusión y sensibilización, en escuelas, empresas y congresos, con temas de sexualidad y discapacidad.