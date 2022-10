Alfredo Adame entra a quirófano para cirugía de emergencia

Alfredo Adame fue hospitalizado de emergencia esta mañana debido a que será intervenido quirúrgicamente para colocarle cuatro placas de titanio en el pómulo derecho, donde sufrió múltiples fracturas luego de la brutal golpiza que le propinaron dos sujetos hace un par de semanas atrás cuando se encontraba afuera de su casa.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram donde el actor informó que se internaría de emergencia desde las primeras horas de este lunes y explicó a detalle el procedimiento al que se sometería.

“Estoy aquí en el Hospital Gea González. Me llamaron el viernes en la noche y me dijeron que ya de emergencia la operación tenía que ser este lunes, yo esperaba que fuera en tres semanas, pero dicen que no se puede arriesgar a que sobre todo esta fisura, el daño que está aquí (debajo del ojo) se puede llegar a hacer mayor”.

Adame indicó que la cirugía comenzaría a las 8:30 de la mañana y que duraría aproximadamente tres horas y aseguró que pasaría la noche en el hospital.

Cabe mencionar que, además de las múltiples fracturas en el pómulo derecho, Alfredo Adame también confirmó que había sufrido desprendimiento de retina, por lo que la visión de su ojo derecho estaba más que comprometida, sin embargo, el también conductor no mencionó cuál es el tratamiento que deberá seguir para este problema o si de igual manera será atendido en esta misma intervención quirúrgica.

Recordemos que fue el pasado 28 de septiembre cuando trascendió la noticia de que Alfredo Adame se vio envuelto en un riña luego de que se registró un incidente afuera de su casa, donde perdió la vida un policía.